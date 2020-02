Coronavirus: Argentina no reporta casos positivos, aun así, Formosa cuenta con un protocolo de acción ante posibles casos sospechosos

Compartir











El Dr. Julian Bibolini, Infectólogo y jefe del Programa ITS, VIH/SIDA y Hepatitis Virales de la provincia señaló que por el momento las posibilidades de que el coronavirus llegue a la Argentina son pocas, “pero reconoció que los riesgos a una expansión de esta enfermedad están, y aun no fue declarada como pandemia”.

Anticipándose a una propagación infecciosa, el especialista dejó una serie de recomendaciones que se parecen a la prevención de la gripe.

“Es una patología que está causada por un virus que se transmite de manera similar a la gripe, a través de las secreciones y el contacto. Por eso, es recomendable siempre estornudar en el ángulo del codo o sobre un pañuelo descartable, como también higienizar las manos permanentemente para no dejar focos infecciosos en elementos de contacto masivo, un picaporte, un mate, por ejemplo. Usar alcohol en gel”, explicó.

Sobre las posibilidades de que un brote infeccioso alcance a Latinoamérica, comentó que “es una posibilidad, sigue siendo baja pero no hay que descartar. A medida que en otros países sigan apareciendo casos positivos, los riesgos de que se va en aumento. Por el momento Latinoamérica está ajena porque transita un clima de verano; y el coronavirus es una patología de estación con frío, como la gripe”

Bajo la tutela de la Organización Mundial de la Salud junto con el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Humano formoseño, donde ya se han realizado varias reuniones para poner en acuerdo la implementación de medidas y protocolos porque el cuadro de síntomas y transmisión coincide con el de una gripe estacional a través de las secreciones respiratorias, con un compromiso pulmonar que puede afectar la vida de un paciente, entonces como tiene muchas particularidades se tomaron los mismos protocolos y se actualizaron para su implementación.

Bibolini sostuvo que acá en Formosa “se siguenen contactos con las autoridades de fronteras, en la zona de Clorinda y el Aeropuerto Internacional de la provincia que son los lugares donde ingresan más personas que pudiesen haber estado en contacto o en zona de riesgo (China, Japón, Irán, Corea, Italia). Si bien no hay casos en Formosa ni en la Argentina pero hay que ir trabajando y no esperar a que aparezcan para recién comenzar a tomar medidas”.

Asimismo, indicó que se está coordinando un trabajo con el personal de la Aduana para implementar un seguimiento, “si aparece un paciente con síntomas similares adonde deberá ser derivado, en qué condiciones, los teléfonos con quién contactarse, todo eso se está arreglando para que quede todo planificado y si surge algo esté controlada la situación.

Síntomas

Los síntomas del coronavirus, indicó, “son muy similares a un cuadro gripal, que también puede traer severas complicaciones principalmente a los grupos de alto riesgos. A su vez explicó que los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo”.

El coronavirus es una familia grande de virus, como un resfrío común que no compromete al pulmón; pero éste coronavirus en particular mutó y comienza con un cuadro gripal, cefalea, fiebre, malestar general, puede comprometer los pulmones y causar una neumonía que es aquello que le puede llevar al fallecimiento del paciente.

Indicó que para detectarlo, primero hay que tener en cuenta la ubicación, ejemplificó que si se estuviera residiendo en China y teniendo los síntomas, se realizaría una radiografía de tórax para comprobar un cuadro compatible; mientras que viviendo en Argentina -y siendo más puntales, en Formosa- habría que cumplir ciertos procesos de diagnóstico, “Descartar que no sea gripe, que haya viajado o no a China, que haya tenido o no contacto directo con una persona que tenga la enfermedad confirmada”. “La semana que viene continuaremos con más reuniones con Nación, y seguiremos atentamente cada protocolo a seguir”, cerró.