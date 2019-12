El Hospital Central, en Nochebuena, no registró atenciones por el uso de pirotecnia

Compartir











El Director del Hospital Central de Formosa, doctor Mario Romero Bruno, confirmó que el nosocomio en Nochebuena no registró ningún ingreso a Emergencia por el uso de la pirotecnia. Mientras que los ingresos se debieron a accidentes de tránsito- en su mayoría en motos-, pero en líneas generales precisó: “No tuvimos lesionados por pirotecnia cosa que realmente felicitamos a la población, y en especial agradecemos a los medios de comunicación por la enorme difusión de campañas de prevención y de la toma de conciencia de no utilizar pirotecnia para estas Fiestas”.

Si bien aún no tiene las estadísticas respecto al año pasado, sostuvo Romero Bruno, que “se mantuvo el mismo panorama del año anterior en el que tampoco tuvimos lesionados por pirotecnia”, mientras que el trabajo en el servicio de Emergencia del Hospital Central estuvo dado por “accidentes de motos fundamentalmente, pero no hubo de mayor gravedad, es decir, no tenemos internados ni en terapia intensiva de pacientes en la Nochebuena, que también es un hecho para resaltar”, dijo.

Siguiendo con el relevamiento de ingresos, agregó que se registró a los lesionados por accidentes de tránsito en distintos sectores de la ciudad, también algunos hechos por riña o pelea entre vecinos, así también algunos intoxicados por consumo exagerado de alcohol. “Pero reitero tuvimos menos atención y hechos de gravedad”, volvió a insistir en que fue una Navidad muy tranquila en cuanto a atenciones en el nosocomio.

Insistió en que las campañas en los medios de comunicación sobre lo perjudicial del uso de pirotecnia “prendió muchísimo y se vieron los resultados”, subrayó

Por otro lado fue consultado sobre el balance del año, respecto al trabajo en el hospital, a lo que Romero Bruno dijo: “Terminamos el 2019 con muchísimo trabajo; fue un año que realmente se sobrecargo el sistema público de salud en diferentes aspectos; porque sabemos que la situación económica también afecta el sistema de salud y las obras sociales o el PAMI mismo no dio respuestas en estos últimos cuatro años. Todo esto generó mucho trabajo, por lo que aprovecho para agradecer a todo el equipo de salud del Hospital”.

Ya que enfatizó: “Todos desde el Gobernador que da el ejemplo siempre, y todos los funcionarios del área le hemos puesto el pecho a la situación para poder afrontar estos cuatro años”. Y pensando en lo que se viene aseguró: “De acá en más las expectativas son las mejores, tenemos plena confianza que se van a hacer las cosas como se tienen que hacer. Es decir, pensando en la mayoría de las personas, en el bienestar de la gente”.

Opinando que en lo personal se están tomando medidas en otro sentido muy diferente al gobierno macrista: “El hecho de tener de ministro de salud a Ginés González García es absolutamente venturoso”, enfatizó, al tiempo que lo calificó como uno de los mejores ministros de salud que tuvo en los últimos tiempos el país, recordando lo auspicioso de su gestión anterior en el gobierno de la presidencia de Néstor Kirchner.