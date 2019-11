“El gobernador Insfrán nos va marcando el camino de la militancia”

Compartir











La licenciada Patricia Pastor puso en valor el multitudinario acto que para evocar el “Día de la Militancia” encabezara el gobernador Gildo Insfrán, subrayando además que “en el marco del Modelo Formoseño se trabaja por los derechos de todas las personas, de cualquier edad”.

“La militancia no es para buscar un cargo, sino para cambiar una realidad que vive el pueblo y nosotros los que militamos en el movimiento nacional justicialista como columna vertebral del movimiento nacional y popular tenemos dos objetivos: la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. Ésos son los dos motivos de ser militante”, pronunció el primer mandatario provincial ante la multitud que se congregó en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino el pasado sábado.

En ese sentido, la licenciada Pastor apreció que “la sabiduría que tiene el Gobernador es tan grande y cuando habla no solamente son frases o palabras sueltas, sino que te llega al corazón porque él no hace mención sólo a la militancia que vivimos hoy, ya que recordó a los históricos y a esa militancia que en realidad no busca ningún cargo, sólo tratar que nadie despoje al pueblo de la dignidad que le había dado el Peronismo”.

“De eso se trató el trabajo de la militancia histórica y lo que debemos tener nosotros ahora –remarcó-. Por eso, el gobernador Insfrán nos va marcando este camino”.

Hizo notar la militante justicialista que “cuando los gorilas o los neoliberales dicen ‘70 años de Peronismo que le hicieron mal a la Argentina’ en realidad le hicieron mal a un pequeño grupo de argentinos, que son los que no quieren compartir la riqueza. Esos 70 años de Peronismo se tratan de un pueblo que es consciente de sus derechos y los defiende”.

“En tan poco tiempo, desde 1943 para acá, se ha podido reconocer, otorgar y garantizar tantos derechos al pueblo argentino y además se lo ha hecho consciente de los mismos –resaltó-. Y el pueblo, convencido, sale a defenderlo que le corresponde. Eso es la militancia”.

Compromiso

A su vez, Pastor valoró que “fue muy importante el repaso histórico que hizo nuestro conductor porque por ahí las generaciones jóvenes, inclusive yo que nací en la dictadura y lo sé porque hablaba con mis padres y tíos y leí libros y documentos, sabemos lo que pasó, pero la verdad es que a nosotros no nos ha tocado salir a militar sin saber si vamos a volver a nuestras casas”.

“Creo por eso el gobernador Insfrán nos hace estar atentos a esto, ya que es lo que tenemos que cuidar, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en Latinoamérica. De hecho, hizo la comparación con Bolivia y advirtió sobre lo que es capaz el neoliberalismo”, alertó.

Expuso asimismo que “la militancia tiene mil formas de manifestarse y creo que el compromiso se debe evidenciar en el lugar de trabajo o en el tiempo libre que uno tiene, cuidándola y haciéndolo con la diferencia que siempre nos ha caracterizado a los peronistas: somos inclusivos, equitativos, respetuosos del pueblo, de las mujeres, los niños, los adultos mayores, es decir, todos”.

“El Gobierno provincial, en el marco del Modelo Formoseño, trabaja por los derechos de todas las personas, de cualquier edad”, resaltando que “en todo ese despliegue, tenemos todos los campos abiertos para poder participar con la militancia; cada uno milita desde su lugar”, finalizó.