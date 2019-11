Cinco mil personas por fin de semana visitan Laguna Oca

Compartir











El responsable del mantenimiento de la Laguna Oca, Daniel Tafetani comentó que unas cinco mil personas eligieron este fin de semana ese lugar como esparcimiento. Aclaró que no está permitido meterse al agua y que en quince días podrían colocarse las mallas de contención.

“La recomendación es la prudencia, hasta que no estén colocadas las mallas de contención, está prohibido introducirse al agua. Hablamos de profundidades hasta 90 metros, recordemos que trabajó la draga en su momento, sacó mucha arena del fondo de la Laguna para hacer el anillo de contención. Si no está colocada la malla, si no están los guardavidas y las ambulancias es muy peligroso, les pedimos que por favor no ingresen” resaltó.

Dijo que debido a la gran cantidad de gente que elige cada fin de semana Laguna Oca como lugar de esparcimiento, es que se debió reforzar la cantidad de efectivos policiales y lamentó que haya personas que se niegan a cumplir con sus indicaciones. “Están los que no quieren hacerle caso a la policía” señaló.

Sobre el estado del predio, dijo que “Después de recuperarla de la inundación que tuvimos, está impecable, se enripió el camino principal, para que puedan acceder con comodidad. La playa está impecable, debido a la bajante del río Paraguay, también descendió mucho y se dificulta el ingreso”.

Agregó que “El agua sigue bajando, tres centímetros por día, seguirá así hasta enero, habrá dificultad para colocar las mallas, pero cuando las autoridades del gobierno lo decidan, lo haremos, en la temporada veraniega. De colocarla, habrá poco caudal, pero igual se podrán refrescar”.

Sobre la presencia de pirañas en el río, dijo que es lógico por el nivel que presenta y aclaró que “hay pirañas en todos lados, porque el agua descendió, tiene demasiada temperatura y es donde habita la piraña”.

Recalcó Tafetani que el acceso al predio es libre y gratuito, los servicios de sanitarios están impecables y que no se permiten bebidas alcohólicas.