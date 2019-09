Apertura de la Feria del Libro 2019

Compartir











Autoridades gubernamentales, escritores, estudiantes, docentes y público en general participaron del Acto Apertura de la XVII Feria del Libro Provincial, Nacional e Internacional, “Más libros, más libres” llevado adelante por el Ministerio de Cultura y Educación. Se realizó en el Centro Cultural Vuelta Fermosa (ex Galpón C) del Predio Ferial Paseo Costanero.

Este evento, se desarrollará durante 5 jornadas, del 4 al 8 del presente mes y los ejes de producciones girarán en torno a: la mujer en la cultura, lenguas originarias y alimentación y nutrición saludable.

En relación a ello, el Subsecretario de Cultura, Alfredo Jara dijo: “Este es un proyecto para todas y todos, un proyecto dinámico, abierto, con énfasis en la educación sí, porque creemos que solamente la educación hace libre a los hombres y a los pueblos, y nosotros queremos un pueblo libre con desarrollo de una conciencia, con el fortalecimiento del sentido de identidad y de pertenencia, algo que soñamos aquellos que creemos en una patria grande”.

Por su parte, el cineasta y político argentino, Jorge Coscia expresó: “Para mí Formosa ya no es mi segunda casa, diría que es la primera por elección, la otra me tocó del destino, así que aquí yo me siento en mi casa, adoro a Formosa, quiero a su pueblo, admiro a su gobierno, así que es un gusto estar aquí”.

Este espacio cultural, dentro de su nutrida agenda contará el día viernes 6 de septiembre, con la presencia del gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, quien llegará hasta el Salón del Predio Ferial Vuelta Fermosa (Galpón G) a las 18: 45hs para disfrutar de una de las presentaciones, en esta oportunidad, el libro “Salvados por Francisco” del autor Aldo Duzdevich.

Las/os interesados de forma libre y gratuita podrán participar de 150 presentaciones de libros, 32 stand de productores, 37 talleres, producciones de películas, exposiciones artísticas, mesas de debates y actividades infantiles. Esta Feria del libro 2019 ofrece un abanico de actividades que tendrán como espacios de encuentros al Centro Cultural Vuelta Fermosa (ex Galpón C), Predio Ferial: Galpón G, Espacio LibrEncuentro, Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard”, Cine Teatro Italia, Biblioteca Central del Ministerio de Cultura y Educación y el S.UM. de la E.P.E.S. N° 54 “Gdor. Juan J. Silva”.