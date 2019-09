Más provincias se suman a la demanda contra Nación ante la Corte

Compartir











Ya son 15 los mandatarios provinciales, entre ellos el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para frenar la rebaja del IVA a los alimentos de la canasta básica y Ganancias, ya que al ser impuestos coparticipables entienden que no hubo consulta por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Así lo confirmó la fiscal de Estado de Formosa, la doctora Stella Maris Zabala de Copes, quien señaló que Misiones se sumó al lote de provincias que elevaron una demanda ante la Corte por las recientes medidas implementadas por el Gobierno del presidente Mauricio Macri.

“Se han sumado más voces a los planteos que hemos hecho, justamente con las demandas que hicimos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación –refirió-. En los últimos días se sumaron las provincias de Entre Ríos y Misiones, es decir que ahora son 15 las provincias”.

Hizo notar la funcionaria que “esto dice algo muy importante”, marcando que “va por un muy buen camino este reclamo”.

“Por sobre todo, hay una conciencia de lo que significa el avasallamiento a las facultades constitucionales que tiene cada provincia y el pretender hacer recaer en estados provinciales cuestiones que son responsabilidad de la Nación y que tienen que ser afrontados con fondos del Tesoro Nacional”, enfatizó, categórica.

Amedrentamiento

Por otra parte, la fiscal de Estado se refirió a la denuncia que efectuara el primer mandatario provincial en el marco de su reciente gira por el oeste formoseño, donde denunció que intentaron amedrentarlo desde el Gobierno Nacional, luego de que efectivos de Gendarmería llegaran hasta Laguna Yema para preguntar por supuestos “vuelos furtivos” del avión de la Gobernación.

“Es gravísimo –denunció la doctora Zabala de Copes-. He tenido oportunidad de escuchar lo que ha dicho el Gobernador porque no pude estar en la gira y es sumamente grave”.

No obstante, acentuó que “no lo conocen al doctor Insfrán quienes creen que se va a amedrentar por esto”, recalcando que “el Gobernador no está solo, tiene el apoyo de todo el pueblo de Formosa. Así que esto por supuesto es terrible, no debe pasar y amerita una investigación importante”. “Voy a esperar a ver qué instrucción da el Gobernador, pero creo que con lo que ha dicho públicamente no necesita más, de oficio tiene que actuar cualquier fiscal e investigar lo que está sucediendo”, finalizó.