Formosa demando a Nación por medidas nacionales que desfinancian a provincias

En una firme decisión conjunta, mas de una docena de provincias, entre ellas Formosa, presentaron este lunes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación demandas individuales de inconstitucionalidad de los dos decretos post PASO de Mauricio Macri con medidas “pro consumo” que les generan recortes millonarios en los fondos coparticipables.

El bloque incluye también a Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Misiones y San Juan. Un mix que pegotea a mandatarios peronistas con otros de fuerzas provinciales.

“Son presentaciones individuales contra los Decretos 561 y 567 de Mauricio Macri, pero el hecho de presentarlas en conjunto en un hecho político”, se explicó.

Las medidas incluyen la suba de piso de Ganancias, cambios en monotributo y autónomos y quitas del IVA a alimentos de la canasta básica, que impactan en la coparticipación. Por esa razón, las provincias exigen una compensación a Nación de al menos $ 30 mil millones.

“Presentamos una medida cautelar porque necesitamos que la Corte Suprema resuelva con urgencia; no es que queremos que se elimine el IVA para los precios, sino que Nación ponga el dinero y no sean las provincias quienes sostengan el anuncio”, enfatizó la Fiscal de Estado de Formosa, Stella Zabala.

Luego de la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la fiscal de Estado de Formosa, doctora Stella Maris Zabala de Copes, confirmó la cautelar ante la Corte Suprema de Justicia contra las medidas que desfinancian a las provincias.

En referencia a la medida que reduce el IVA y Ganancias, Zabala de Copes precisó: “Terminamos de presentar cada provincia por separado pero todas en conjunto hemos presentado nuestras demandas por los decreto pero aclaro que no es que nosotros estemos en desacuerdo de que no se pague IVA, lo que nosotros no estamos de acuerdo es con la desfinanciación”.

“Presentamos una demanda ante la Corte porque no concebimos que Nación no se haga cargo de los anuncios de Macri y que por ello desfinancie a las provincias. Es como que te ponen dinero en un bolsillo y te sacan de otro”, agregó la fiscal, quien es la cara visible de la provincia en diferentes causas para reclamar los derechos de los formoseños

La fiscal de Estado manifestó que el presidente Mauricio Macri “no puede hacer de soporte a las provincias por algo que no causaron y les provoca un desfasaje económico increíble”.

Al ser consultada sobre cuánto tiempo puede demorar una respuesta de la Corte, respondió que “cada día que pasa es plata que no entra a la provincia. Nosotros esperamos que la Corte se haga cargo con rapidez de esta situación y que entienda que no amerita más que tener una resolución porque no podemos seguir esperando”.

Las provincias argumentaron que el Presidente vulneró principios del federalismo al tomar decisiones que debería haber adoptado el Congreso, porque afectan remesas coparticipables. Y exigieron al máximo tribunal, con las cautelares, el cese de las detracciones y la devolución de los fondos afectados hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

En despachos provinciales confían en que la Corte se declarará competente, ya que ya lo hizo este año en el marco de una causa en pos de la restitución del derogado Fondo Federal Solidario (FoFeSo), por el que ya litigan Santa Cruz, Formosa, Chubut, Catamarca, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Combinados por el enojo que disparó la decisión "unilateral" del Presidente, el bloque que desembarcó ayer en la Corte incluye un mix que pegotea a mandatarios peronistas con otros de fuerzas provinciales.

En el primer lote marcharon estas provincias, en el segundo, en tanto, se anotaron Río Negro (Alberto Weretilneck), Chubut (Mariano Arcioni, en medio de una dura crisis provincial), Neuquén (Omar Gutiérrez), Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Santa Fe (Miguel Lifschitz) y Misiones (Hugo Passalacqua).

Las medidas anunciadas por Macri tras el cachetazo electoral de las PASO y la posterior trepada del dólar incluyen la suba de piso de Ganancias, cambios en monotributo y autónomos y quitas del IVA a alimentos de la canasta básica, que impactan en la coparticipación. Por esa razón, las provincias exigen una compensación a Nación de al menos $ 30 mil millones.

En sintonía, el Asesor General de Gobierno de Catamarca, Pablo Gallardo, dijo que se trata de “una defensa del federalismo y de la Constitución Nacional, porque una vez más el Estado nacional de manera intempestiva y unilateral ha afectado los presupuestos provinciales y no ha respetado los mecanismo constitucionales”.

“El Presidente dijo hace pocos días en Santa Fe que hay que respetar la Constitución, pero paradójicamente en un año las provincias se vieron afectadas dos veces por decretos: el de la derogación del Fondo Federal Solidario y, ahora, los que detraen la coparticipación con las medidas en Ganancias e IVA”, remarcó Gallardo.