Formosa pierde más de $1000 millones por el paquete de medidas nacionales

El ministro de Economía, Jorge Ibáñez, cuantifico en un monto superior a los 1020 millones de pesos que Formosa resignara en concepto de fondos coparticipables presupuestado para los próximos cuatro meses, a partir del paquete de medidas que dispuso el gobierno nacional ante la crisis generada en el país.

“Nación no se informó de absolutamente nada acerca de esta sensible merma de recursos. Nadie lo advierte, es algo que afecta a todas las jurisdicciones argentinas, y es que a partir de no percibir el IVA se deterioran las arcas provinciales, aspecto que ni el presidente Mauricio Macri ni sus colaboradores aluden”.

Lo señalado por Ibáñez está estrechamente relacionado a que nacionalmente se cuantifico en que los gobernadores resignarán $51.800 millones por primer paquete de Macri, lo que hizo que la semana que viene este delicado escenario sería analizado en una cumbre que diseñan ministros de Economía de las provincias.

“Lo anunciado por el presidente Macri en cuanto a medidas de emergencia, en el caso particular de Formosa significa una poda de $1.020 millones por ingresos coparticipables que ya teníamos contemplado para los próximos cuatro meses”, cuantificó el ministro.

Ibáñez explicó que “la reducción del IVA va a moderar los aumentos de los precios en esos productos, pero no va a dejar de subir todo y la inflación no se va a detener”.

En ese marco, diferenció a la gestión macrista con la del gobernador Gildo Insfrán, quien -aseguró- tiene la firme decisión de continuar con “las cuentas en orden” para pagar sueldos y compromisos en tiempo y forma.

Advirtió acerca de “la falta total de credibilidad y poder político después de lo que ocurrió en las PASO ante cualquier medida que adopte el Gobierno Nacional”.

Hizo notar que en realidad “lo que se busca es atacar la suba de precios por el lado de aliviar la carga de los costos de la oferta de las empresas”.

En términos concretos, puntualizó que “quienes no tendrán que pagar el IVA por sus productos son las empresas porque las empresas pagan IVA por compra y por venta”.

“En este caso, la excepción del IVA implica un alivio para las cadenas empresarias para atacar o moderar las remarcaciones, pero el precio que hoy vos tenés en las góndolas no vas a ver reducido en un 21%”, advirtió, acentuando que “hubo una remarcación tan brutal que podrían absorber sin ningún problema el 21%, pero no lo van a hacer”.

Para clarificar más a dio como ejemplo lo que sucede con el combustible que “se congela el precio de las naftas y se toma como precio de referencia los meses anteriores como julio o agosto y así decir que por tantos días (90) no se mueven por decisión del Estado porque en ese caso tenés un precio de referencia”, explicó. Sin embargo sobre los alimentos el interrogante es “cuál es el precio de referencia de los productos alimenticios, la del lunes, el miércoles o el jueves, si ellos (por el Gobierno Nacional) dejaron el juego libre al mercado que todo lo arreglaba y todo lo solucionaba”.

Entiende que “las medidas pueden ser buenas en el sentido de cómo no vamos a estar de acuerdo en frenar la inflación, pero en este momento están esterilizadas, no van a cumplir estas medidas el efecto que deberían cumplir porque no hay control de precios”.

Coparticipación de recursos federales

También se refirió a la arcas coparticipables y las consecuencias que tiene estas medidas nacionales en los fondos de todas las provincias del país. “Primero que son medidas inconsultas que afectan los fondos de Coparticipación de las provincias y de los municipios. Es difícil dar números en esta volatilidad económica; pero con el primer paquete de medidas que circularon- que es anterior a la reducción del IVA- tiene un costo final de 51.800 millones de pesos. Lo que representa para la provincia de Formosa que ingresarían más de 1.000 millones de pesos menos”, subrayó el funcionario y agregó que “indudablemente el costo fiscal hoy lo están soportando en mayor medida las provincias y los municipios”.

Por eso enumeró las cargas que soporta la economía provincial o que absorbe financieramente como ser el subsidio a la Energía, el subsidio al Transporte y recordó el ministro “nos quitaron también el Fondo Sojero que fueron tres medidas que nos pegaron muy fuerte por más que estamos demandando en la Corte Suprema de Justicia a la Nación, pero eso va a lleva años de litigio”

“En este momento la instrucción del Gobernador es muy clara veamos todos los números porque ya la semana que viene habrá reuniones en otros niveles, no solamente los ministros de Economía por estos temas sino porque de continuar este Gobierno Nacional y adoptando medidas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la mañana a la tarde sin ningún tipo de consulta a los gobernadores la situación es muy delicada”, enfatizó en la falta de consulta de las medidas económicas del plan alivio que tomó Mauricio Macri tras el Lunes Negro con la disparada del dólar.

“El Gobierno Nacional quiere llegar a las elecciones más moderado y no con la escalada inflacionaria que tenemos hoy. Pero no lo digo yo, en los diarios nacionales estiman una inflación superior al 60 % y todos estos saltos de la inflación y el dólar todavía no se trasladaron en su totalidad a los precios”, contó el titular de economía provincial.

Disparada del dólar y medicamentos

Ibáñez también se refirió a los medicamentos y las subas en estos últimos días como consecuencia de la escalada del dólar. Sobre esta cuestión dijo que “hay dos cuestiones esenciales para la gente que son los alimentos y los medicamentos. Los medicamentos tienen una lógica que está sujeta al dólar el 100 por ciento. Los laboratorios suben los precios al ritmo del dólar”

Y recordó que por varios meses se planchó la cotización de la moneda estadounidense en lo que se denominó “veranito del dólar” pero que “los medicamentos siguieron subiendo. Por eso reitero si el Estado Nacional no controla los precios, no hace acuerdos, y desmanteló la Secretaria de Comercio hoy es muy difícil que controle la suba de los precios”.