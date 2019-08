Basterra pidió que alguien serene a Macri que se “timbeó” todo el país

Compartir











El diputado nacional Luis Basterra, quien encabeza la lista del FdT en la provincia, planteo que “alguien debe serenar al presidente Mauricio Macri, ya se timbeó todo el país y culpa al pueblo de la hecatombe que llevo a la Argentina”.

Considero como “contundente” la expresión del pueblo argentino en las PASO a lo que entiende fue “un rechazo al intento macrista de sostener su modelo de país por cuatro años más. Y fue mucho más, el voto blanco fue menor al histórico, con lo cual se percibe en Alberto y Cristina una opción concreta para salir de esta situación dolorosa para el pueblo argentino”.

“Todos los pronósticos quedaron desestimados con la expresión popular, y se confirmó lo que presumíamos en que en este estado de cosas el resultado debía ser contundente, el malestar social así lo vaticinaba y no como decían las encuestas”, subrayó.

Expuso que a nivel local “tuvimos números esperanzadores, porque si bien de replicarse estos resultados en octubre no alcanzan para el 3-0 (el total de legisladores para el FdT), pero están muy próximos. Creo que los pocos puntos que faltan lo alcanzaremos en este tiempo de campaña donde trataremos de disipar dudas y convencer a más gente sobre la necesidad de que Formosa tenga más representantes en el Congreso para que defiendan los intereses de la provincia”.

“Debemos triplicar al segundo, entonces tendremos los tres diputados, y en vez de los 2.8 que tuvimos debemos llegar a los 3, o sea que nos está faltando un 10% más de votos para llegar a este propósito”, detalló.

Advirtió Basterra que “escuchar a un presidente denostar contra la voluntad popular hace que a un le venga a la mente expresiones que no son constructivas. Si lo hubiera dicho Videla o Galtieri (ex presidentes de factos) seria entendible, pero no que el reclamo a los votantes provenga de quien fue electo democráticamente, es una actitud amedrentadora”.

Para el legislador que busca su reelección “esto de culpar a los demás de la crisis argentina nos pone en una situación peligrosísima como país, genera tremenda incertidumbre en los mercados del que habla tanto. Si los mercados tenían alguna preocupación antes de que hablara Macri, después que lo hizo el interrogante habrá sido cuando terminara esta tragedia para Argentina, es realmente una tamaña irresponsabilidad”.

“Lo que está ocurriendo es una reacción negativa del gobierno. Macri sale y le dice al país y al mundo que el problema son los argentinos que votan mal: es un desquicio”, reprochó.

Aludió a que “los duros cuestionamientos a Macri vienen de quienes los han adulado antes que sea presidente y durante este tiempo de gestión, pero hoy ven que lo supera como hijo de rico que se enoja cuando las cosas no le salen: El dueño de la pelota que termina el juego porque le hicieron un gol”

Confronto la anécdota de Macri que “un día conto cuando paso necesidad en Chile al perder todo en el casino y su padre le transfirió recién al día siguiente dinero. Es lo mismo que ahora, se timbeó todo el país y ahora es el pueblo el que le dijo basta”.

Pidió finalmente que “alguien siente al presidente, lo serene. No demando un cogobierno, sino el acuerdo de dos o tres puntos para frenar este desquicio”.