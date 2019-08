Duras críticas desde la FAA a la precandidatura de Buryaile

Compartir











Pánfilo Ayala, dirigente de la Delegación Formosa de la Federación Agraria Argentina (FAA), fustigó la precandidatura a diputado nacional de Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria del presidente Mauricio Macri.

Para el síndico suplente de la FAA Formosa, sorprende que Buryaile aspire a tener un cargo cuando al frente de la cartera de Agroindustria de la Nación demostró su incapacidad para llevar adelante la gestión, al igual que durante su labor como diputado nacional.

“En el período de seis años que estuvo como diputado nacional no supo, no pudo o no quiso llevar adelante políticas y proyectos que les permitan crecer a los pequeños productores, a pesar de las propuestas con las cuales nosotros insistíamos desde el sector”, reprendió, categórico.

Recordó que “después fue designado en uno de los cargos más importantes para el agro argentino que es ser ministro de Agroindustria”, lo que “para nosotros fue un fracaso y rápidamente, antes de cumplir los dos años de gestión, el propio presidente Macri decidió separarlo del cargo”.

“A los formoseños no nos sirvió ni como ministro ni como diputado nacional”, marcó tajante Ayala, quien además apuntó que “no trajo absolutamente nada para los productores agropecuarios formoseños”.

No dudó en reprochar que “hay desazón porque fue un período y una oportunidad desperdiciada”, haciendo notar que “hoy nos sorprende que quiera volver a ocupar un cargo de representación cuando en realidad ya demostró su incapacidad en ese sentido”, finalizó.