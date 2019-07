Impulsoras de Fusión Nómade visitaron el bañado La Estrella

Compartir











La provincia de Formosa recibió durante dos jornadas a las impulsoras del proyecto Fusión Nómade: Andrea Corbetta y Tati Manzelli. Visitaron el Bañado La Estrella como parte del proyecto que consiste en ir a los lugares tentativos del país, que consideran importantes para retratar a través de la fotografía nocturna, una técnica muy particular que logra imágenes muy distintas a las que uno está acostumbrado a ver.

Acompañadas durante todo su recorrido por el fotógrafo formoseño Pablo Córdoba, pudieron disfrutar del atractivo natural que ofrece el Bañado La Estrella y realizar las distintas imágenes que forman parte del proyecto.

En diálogo con la prensa, Tati Manzelli indicó que: “El objetivo principal era retratar el Bañado a través de la fotografía nocturna, porque nos parece uno de los paisajes representativos del país y teníamos muchísimas expectativas por conocerlo, lo habíamos escuchado nombrar a partir de lo que fue la campaña de las siete maravillas y tenía muchas ganas de apreciarlo personalmengte. Nos parecía un lugar muy representativo del país, que muy poca gente conoce y por eso nos propusimos venir a retratarlo desde lo que hacemos, que es la fotografía nocturna”.

Ambas resaltaron las bondades naturales que se pueden encontrar en el Bañado La Estrella, colocando al mismo como un turismo alternativo al tradicional, donde existe una verdadera conexión con la naturaleza en el lugar.

Al respecto, Andrea Corbetta enfatiza la invitación que haría a aquellos que todavía no conocen el Bañado.

“La invitación que yo daría a alguien que no conoce todavía el Bañado La Estrella es que no lo dude, es algo tan natural. Aparte, si uno tiene el deseo de conectar con la naturaleza, con su pureza, lo encuentra ahí, que lo elija sin ninguna duda”.

Sobre esto, también Tati Manzelli destacó que las personas que deciden visitar el Bañado, tienen que venir con la predisposición de encontrarse con un lugar en su estado natural y también expresó como fueron recibidas en el lugar: “también la gente te recibe de una forma cálida, te recibe de la mejor manera, te abre sus puertas y te invita a vivenciar lo que es Formosa en su estado más puro, las palabras usadas, las comidas y todo lo que es vivir en Formosa”.

Y sobre los paisajes que buscaban para lograr esas fotografías específicas, Andrea Corbetta destacó que consiguieron su objetivo y que los paisajes del lugar propiciaron el marco exacto para lograr el mismo:

“Es una maravilla realmente el Bañado. Es hermoso todavía encontrarnos con un lugar natural, con algo que nos impactó muchísimo, a nivel paisajístico nos encontramos con algo que en lo personal me impresionó”.

Tati Manzelli también destacó que “tanto de día como de noche, los amaneceres y los atardeceres son increíbles, indecibles, los reflejos que hay, no solamente para los que se dedican a la fotografía, hay muchísima gente de nuestro país que no tiene idea de lo que es Formosa, se está perdiendo de conocer un lugar increíble, absolutamente recomendable”.

Ellas indicaron la importancia de apoyar este reciente proyecto, que intenta mostrar los lugares más representativos de Argentina a través de este tipo de fotografías y a largo plazo, lograr un libro con imágenes de la Argentina de noche. Proyecto sumamente interesante no solo por el contenido de las imágenes sino también porque son realizadas con un gran profesionalismo, logrando hermosas imágenes con un excelente uso de la técnica.

Finalizando la nota realizada a la prensa del Ministerio de Turismo, ellas alegaron que están muy agradecidas de que Formosa les haya abierto las puertas, que las recibió así y les dio todas las comodidades para poder hacer las imágenes que querían lograr.

Por este motivo, Tati Manzelli expresó “Solamente me quedan palabras de agradecimiento, me sentí muy cómoda, muy a gusto, yo siempre digo que a los lugares lindos uno le saca fotos y después las mira en sus casas, pero no es eso lo que te hace querer volver a un lugar, sino el cómo te sentiste y la experiencia que pudiste tener en el lugar y con su gente. Cómo conectas con el lugar, es un lugar al que me encantaría volver, me quedé con ganas de más y eso es algo que está buenísimo, me dan muchas ganas de volver”.

Sin dudas el agradecimiento también es hacia ellas, porque eligieron mostrar la reciente consagrada maravilla natural a través de su gran profesionalismo. La sensación que quedó en los visitantes fue: “Conseguimos el objetivo pero nos vamos con ganas de más”.