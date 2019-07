Discrepancia radical

Compartir











El doctor Eduardo Davis, dirigente radical y coordinador del Centro Nelson Mandela, expresó su desacuerdo con los candidatos formoseños a diputados nacionales del espacio político Juntos por el Cambio.

“Tengo mis diferencias tanto con Ricardo Buryaile como con Martín Hernández. En lo personal no voy a apoyar a ninguno y directamente no quiero aportar en ningún sentido”, señaló.

Remarcó que “nosotros venimos cuestionando a esta dirigencia política que se ha apoderado de la Unión Cívica Radical (UCR) y que es la responsable directa de todo este desastre en el que está sumido nuestro partido”.

“Esta dirigencia ha claudicado en todo lo que viene denunciando, nosotros siempre cuestionamos las reelecciones indefinidas y ahí tenemos a Martín Hernández que es funcionario desde hace por lo menos 18 o 20 años. Es una vergüenza. Lo mismo pasa con (Luis) Naidenoff, eterno senador nacional”, criticó el letrado.

Sumó a su vez “todos los hechos de corrupción, como la millonaria defraudación al PAMI Formosa. Por eso no podemos permitir que siga esta gente”, denunció.

“Yo, personalmente, no le doy mi apoyo a ninguno porque no me merecen ningún tipo de confianza”, manifestó, tajante