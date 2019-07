Recriminan “campaña basada en mentiras” del oficialismo nacional

Compartir











Categórico, el diputado provincial justicialista Agustín Samaniego reprochó que “el oficialismo nacional y la oposición en la provincia hacen campaña con mentiras porque no les queda otra”, marcando que “el pueblo formoseño ha demostrado innumerable cantidad de veces que mediante el engaño no”.

El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos subrayó que “en estos tres años y medio, a pesar de tener un Gobierno Nacional que mira para otro lado, hemos continuado nuestra marcha, más lenta, pero han proseguido los escenarios de inauguraciones de obras en todo el territorio provincial”.

Al aludir el plano habitacional, teniendo en cuenta que el gobernador Gildo Insfrán convirtió en la víspera en propietarias a 352 nuevas familias formoseñas, enfatizó que “pese a que la gestión del presidente Mauricio Macri ha desfinanciado los mecanismos de la construcción de viviendas, con recursos genuinos provinciales procuramos e intentamos paliar esta despreocupación absoluta que tiene el Gobierno Nacional en lo habitacional”.

“Uno entiende que si el Gobierno Nacional es capaz de eliminar, como lo hizo, vacunas para nuestros niños por el ‘problema del dólar’, tal cual lo afirmó Adolfo Rubinstein, secretario de Salud de la Nación, es capaz de ajustar en cualquier lugar”, reprendió el legislador.

Consultado sobre la campaña electoral con miras a las elecciones PASO de agosto y las generales de octubre, indicó que a diferencia de los candidatos de Juntos Para el Cambio “nosotros nos inclinamos por el lado del pueblo, por la inmensa mayoría de los trabajadores, la clase media y la más humilde”.

“Ellos tienen el poder económico, mediático y lastimosamente la parte del judicial -advirtió-. Van a resistir y de acá a octubre va a haber una inmensa cantidad de operaciones mediáticas y judiciales que van a intentar esmerilar a nuestros candidatos”.

No obstante, remarcó Samaniego que “nosotros estamos conscientes que la situación de la gente es gravísima y que está sufriendo. Este Gobierno Nacional ha lastimado a los jubilados, los trabajadores, la clase media, los más humildes, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios, quienes están sufriendo esta política neoliberal que por más que los ayude el Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre debajo de esa ayuda viene una receta que no es para el bien de los argentinos, porque su objetivo no es que la Argentina crezca”.

En el Gobierno de Macri “tienen el mecanismo de la mentira, el engaño y la defraudación, pero eso tiene patas cortas. Así que por más que digan a modo de propaganda que la ruta nacional 11 está espectacular, los formoseños saben que no es así. Quizás algún distraído que no viva en Formosa pueda llegar a creerlo, pero todos sabemos cuál es la realidad”.

“Le pueden decir a un porteño o un cordobés que hicieron una planta de agua en Clorinda -planteó-. Pero a un clorindense no le vas a decir que la planta de agua está terminada. La mentira tiene patas cortas y el pueblo formoseño ha demostrado innumerable cantidad de veces que mediante el engaño y la mentira no, hay que hablarle de frente”.

Refirió que “para nosotros hacer campaña es mostrar todo lo que ha hecho el gobernador Insfrán durante todos estos años con el Modelo Formoseño y lo que podemos hacer para transformar a la Argentina. En cambio, el oficialismo nacional y la oposición en la provincia hace campaña con mentiras porque no les queda otra”, recalcó, contundente.