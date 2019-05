De “farsa” y “tomada de pelo” calificó Bay al acuerdo de los 10 puntos de Macri

Compartir











Para el doctor Hugo Bay, referente del Partido Concertación FORJA Formosa, el acuerdo de gobernabilidad de los 10 puntos lanzado por el presidente Mauricio Macri se trata de “una maniobra puramente electoral”, criticando que en realidad la convocatoria a la oposición “surge desde un desprecio”.

“Se trata de una maniobra puramente electoralista que se da en pleno año electoral a pocos meses de concluir el mandato de un Gobierno Nacional que ha hecho todas las cosas mal”, reprendió.

Apuntó además que “en lo que tiene que ver con el diálogo y la búsqueda de consensos ni qué hablar, porque desde el día siguiente de haber asumido se dedicó a denostar, cuestionar y agrandar esa grieta de la que ellos tanto hablaban y la que tanto usaron”.

“Fueron ellos en definitiva los que pusieron una grieta que si bien es real que existe en nuestro país tiene que ver con la confrontación de dos modelos políticos antagónicos -subrayó-. Son la fiel expresión de la antipolítica, no en el sentido de que no hagan política, sino que la hacen de manera mala”.

Respecto de la convocatoria del Gobierno de Macri a referentes de la oposición para dialogar “sobre 10 puntos básicos de previsibilidad”, Bay fue contundente: “Esta invitación al consenso, además de la oportunidad y la manera que se expresa, también hace pensar que todo es una gran estafa porque ni siquiera tienen el decoro de ser recibidos por el presidente Macri o por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que es el jefe de los ministros”.

Valoró en ese sentido la “categórica” respuesta del gobernador Gildo Insfrán a la iniciativa de Macri. “Nuestro Gobernador, en una carta magistral y ejemplar le contesta con mucha contundencia lo que debe ser una búsqueda de consensos, que es todo lo contrario a lo que se plantea desde el Gobierno Nacional, por ejemplo habiendo tomado decisiones sin consultar, como el haber ido al Fondo Monetario Internacional (FMI) después del gran esfuerzo que hicieron las gestiones anteriores de Néstor y Cristina Kirchner, como así también la población argentina”, reprendió.

En cambio, “se volvió a un endeudamiento feroz y brutal que encima no trajo ningún tipo de alivio ni soluciones concretas para obras estratégicas”.

“Creo y así lo entendemos desde nuestro sector político que esto no nos tiene que llamar la atención porque el Gobierno de Macri en cada una de las cosas que hace busca vilipendiar”, enfatizó, explicando que “utilizo esta palabra que Evita Perón usaba en sus discursos y que significa ni más ni menos que desprecio. Cuando uno vilipendia a otro lo está despreciando y esta convocatoria de Macri en realidad surge desde un desprecio, porque todos saben que no la está por cumplir y que es una farsa y una tomada de pelo, no sólo por el tiempo, sino por la forma en que se realiza. Y también es una manera de no hacerse cargo de lo que hacen ya que le echan siempre la culpa al otro”.

Candidatura

Respecto de su candidatura a intendente de la ciudad capital de Formosa, de cara a las elecciones del 16 de junio, el doctor Bay marcó la importancia de la Concertación FORJA integre el Frente de la Victoria junto a diversos aliados al Partido Justicialista (PJ).

“Nosotros queremos marcar el actual escenario por el cual atraviesa nuestro país, con un Gobierno Nacional centralista y unitario que preside Macri, por lo que se hace necesario que más allá de nuestras identidades partidarias, en base a la unidad, logremos un consenso que nos permita transmitir ese discurso”, recalcó el actual subsecretario de de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental.

Finalmente, marcó la importancia de la unidad y el hecho de “rescatar nuestras coincidencias, dejando de lado las pequeñas diferencias que podamos tener”, ya que “la situación del país es mucho más crítica de la que la pintan los grandes medios de comunicación”, concluyó.