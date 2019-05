Continuaran impugnando intimación a pensionados por certificado digital

Compartir











A raíz de la “unilateral” implementación desde la ANDIS de los Certificados Médicos Oficiales Digitales (CMOD) a pensionados, desde la Defensoría del Pueblo local se anticipo que continuaran impugnando las intimidaciones que se hicieran a presentar el mismo.

Se recordó la reunión que presidiera el ministro de Desarrollo Humano, José Luis Decima, el director de Despliegue Territorial y Acceso a Beneficios, de la Agencia Nacional de Discapacidad de Nación, Juan Ignacio Gauthier la secretaria general de la Defensoria, Mariela Cáceres y la Asesora Letrada del mismo estamento, María Pereyra, junto al subsecretario de Coordinación y Control, Edgar Crochi, la subsecretaria de 1er y 2do Nivel de Atención

Cristina Mirasou, la doctora Eugenia Ruiz, la integrante de la Junta Evaluadora de Discapacidad, Laura Philipini.

El funcionario nacional reconoció las deficiencias en la implementación del CMO Digital, la falta de coordinación con la provincia y la situación de cumplimiento imposible en la que se encuentran los beneficiarios que han sido intimados por la ANDIS.

“Reconoció además que son conscientes, de que no pueden suspender las pensiones a los discapacitados en este estado actual, y que de hacerlo se expondrían a acciones de amparo por parte de la Provincia de Formosa”. El Ministro Decima expresó que la salud pública de la provincia se encuentra sobre exigida porque a más del servicio que normalmente presta, de un tiempo a esa parte, a raíz de la profunda crisis económica que estamos atravesando, se han sumado las atenciones a pacientes del PAMI -con quienes no tenemos convenios y por ende no se pueden recuperar los gastos- y también de afiliados a muchas obras sindicales. Añadió que sería una decisión acertada exigir los CMOD para los futuros trámites de pensiones yque desde la Provincia hay voluntad política y técnica para llevar adelante esa labor,recordando que en el 2014 desde el MDH ya revisaron todos los CMO.

En relación a la cantidad de beneficiarios, Gauthier señaló que en todo el país hay alrededor de un millón -de los cuales solo cuentan con documentación y datos de aproximadamente 500 beneficiarios-.Informó que en Formosa existen 40.414 beneficiarios, de los cuales fueron intimados 1.310. Recalcó en todo momento que la intención no es suspender o dar de baja pensiones a discapacitados, sino recaudar información de los beneficiarios, agilizar y desburocratizar el trámite, a través de un procedimiento superador.

Que, necesitaba llevarse un -compromiso- de la Provincia, de empezar con esta implementación y con la reunión concretada, lo había obtenido, comprometiéndose a que no seguirían emitiendo nuevas intimaciones hasta tanto se resuelvan estos problemas de implementación.

En relación al inicio y otorgamiento de pensiones por invalidez, Gauthier refiere que se encuentran en análisis 140.000 pedidos en formato papel en todo el país, y que en el 2018 en Formosa se otorgaron 470 pensiones por invalidez, ante lo cual, se le aclara que en nuestra provincia,los CALno entregan formularios, ni se inician tramites hace más de 2 años (y en algunos casos,beneficiarios del interior provincial, denunciaron que para darles el mismo, les exigen que previamente tramiten el CUD, -lo que es improcedente a todas luces-, y que esas pensiones tal vez fueron tramitadas a raíz de los operativos denominados “Argentina Por Vos” llevados adelante por ANSES, RENAPER, PAMI e Irina Zarate -Responsable del Centro de Referencia en Formosa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-; mediante una utilización netamente partidaria de este recurso económico y aprovechándose de la necesidad de la gente.

Aclara Gauthier que ANSES solo es ventanilla de atención y la oferta de turnos se inició a partir del 30 de abril del 2019, ante lo cual, la doctora Eugenia Pereyra le aclara que en Formosa no hay ofertas de turnos hasta la fecha y que lo manifestado no es cierto.

Por último, el ministro designo al doctor Crochi como referente y contacto entre Formosa y la ANDIS, para seguir trabajando en un acuerdo razonable para la implementación de los CMO digitales y desde la Defensoría del Pueblo se confirma que igualmente, más allá del compromiso asumido por el Representante de la ANDIS, de no suspender pensiones a los discapacitados, continuaremos impugnando todas las intimaciones, ya sea que lleguen por Carta Documento o Tirillas de Sueldos, pues conforme a derecho las mismas son inconstitucionales, abusivas y pretenden exigir el cumplimiento de un actoinadmisible en este momento.