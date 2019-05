Basterra dijo que “conmovió” escuchar a CFK

Compartir











Para el diputado nacional de Formosa Luis Basterra, quien estuvo en la presentación del libro “Sinceramente” de la ex presidenta Cristina Kirchner en la Rural de Palermo, la multitudinaria convocatoria “demostró cómo un Gobierno nacional y popular le cambió la vida a cada uno de los argentinos, siempre para bien”.

“En el bloque de diputados nacionales del FPV-PJ tuvimos la invitación para estar donde presentó el libro la doctora Cristina Fernández de Kirchner”, comenzó explicando Basterra, subrayando que “fue un momento muy importante porque nuestra ex presidenta expuso las razones por las cuales decidió escribir el libro”.

Sobre las miles de personas que se congregaron pese a las inclemencias climáticas en la Sala Jorge Luis Borges, del predio de la Rural, hizo notar que “la gente demostró cómo un Gobierno nacional y popular le cambió la vida a cada uno de los argentinos, siempre para bien”.

En ese sentido, puso de relieve que durante las gestiones kirchneristas “ganaron todos, los empresarios, los trabajadores, los jubilados, los científicos, el que no tenía trabajo pudo alcanzarlo”.

Reprochó que lo opuesto ocurre ahora, con la gestión de Mauricio Macri, planteando que “uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no se puede negar es lo concreto y lo real. En doce años, el país salió de una crisis profunda como la que estamos viviendo ahora, en la que se discutía el Impuesto a las Ganancias, no si tenía trabajo, no si se disparaba la inflación o el dólar”.

“Estábamos discutiendo que no podíamos ver en la tele el programa que queríamos porque había cadena nacional; hoy dónde estamos”, graficó.

A su vez, respecto de la alocución de la ex presidenta, el legislador subrayó que “la exposición de Cristina fue muy conmovedora porque lo hizo desde el ser humano al que le tocó la responsabilidad de acompañar primero a Néstor Kirchner como presidente y después ella misma tener que asumir dos períodos, en un país donde la reivindicación de la mujer se está logrando a través de un tremendo esfuerzo de las mujeres y de quienes entendemos que les cabe ese rol protagónico igualitario ante el hombre”.

Candidatura

Consultado sobre una posible candidatura presidencial de Cristina, Basterra refirió que “se respira que se está asumiendo la responsabilidad de hacerse cargo del ‘balurdo’ en el que nos metió Macri. Hay voluntad de acuerdos y de unidad. Los vi a Felipe Solá, Alberto Fernández y a tantos dirigentes que han tenido diferencias y hoy sin embargo priorizan el compartir un espacio de unidad”.

“Se ve también la mesura de Cristina en no hacer de eso justamente un acto de lanzamiento de ninguna campaña –valoró-. Por el contrario, fue tan prudente para mostrar que no existe una actitud personal de egocentrismo o de vanidad como para apropiarse de un momento como éste para hacer el lanzamiento de su candidatura”.

Finalmente, a título personal, opinó que “mi percepción es que va a ser posible si es que ella ve que con su candidatura el Peronismo va a ganar”, marcando que “Cristina se va a adaptar a lo que sea con tal de que el Peronismo gane porque del otro lado están operando para que no gane, dividiendo y diciendo falacias”, concluyó.