“Las formoseñas tenemos un hospital completo con profesionales de primera”

Rosalia Guerra es de Las Lomitas. Al tener diabetes su embarazo fue de riesgo y requirió muchos cuidados. La mujer transcurrió la gestación acudiendo a controles médicos tanto en el nosocomio de su localidad como en el Hospital de la Madre y el Niño. Hoy su bebé, que nació con poco más de un kilogramo, está listo para ser dado de alto y viajar a su ciudad a ser presentado al resto de su familia.

“Hace dos meses y medio que mi bebé está internado en el servicio de Neonatología de este hospital, ya que nació prematuro con 27 semanas de gestación y pesó 1100 gramos”, contó.

“Yo soy diabética y ese fue el problema de fondo siempre, estaba constantemente yendo y viniendo de los hospitales, tanto al de Las Lomitas como a este hospital donde me hacían todos los controles y me atendían muy bien además de brindarme contención. A los dos meses de gestación ya me derivaron acá porque tenía muchos riesgos de perder el bebé o sufrir algún problema mayor”, especificó.

Contó que se pasó mucho tiempo internada, “más que nada para tener controlado no solo el embarazo sino también la diabetes, ya que si esta no se controlaba, me explicaron los médicos, era muy posible que mi bebé pudiera nacer con problemas de salud o que yo puede sufrir complicaciones graves”.

Consejos

Rosalia siguió al pie de la letra las indicaciones y recomendaciones de todos los profesionales que la atendieron durante su embarazo y luego del parto. “Hice todo como me lo iban indicando, no quería que nada pudiera afectar a mi bebé o a mí. Una vez que nació Hugo, lo internaron en neonatología y cada 3 horas podía entrar a verlo y estar con él, además de cambiarlo y darle la leche. Fueron días muy duros, muy difíciles, ver a tu bebé lleno de cables, tan chiquito y frágil. Era muy triste para mí y toda mi familia que aún no lo conocen”, refirió.

“Gracias a Dios hoy ya nos dan el alta, estoy feliz, emocionada, contaba las horas, los minutos, anoche no dormí nada esperando que llegue este momento”, expresó

Hoy Hugo pesa 2150 gramos y está muy bien de salud. “Tiene un lindo color en su piel, ya no es el bebé que nació tan delicado, no es porque es mi hijo pero es un bebé muy hermoso”, aseguró.

“Si tuviera que decir algo para agradecer lo maravillosamente que cuidaron a mi hijo acá en este hospital no encontraría palabras. Fueron tan cariños y atentos con él que no sé qué decir para agradecerles por tanto”, agregó.

Por último, la mujer expresó su agradecimiento. “Quiero decir, por propia experiencia, que tenemos un hospital increíble, que cuida a sus pacientes, que hace todo por salvarles la vida. Cada uno de los profesionales que cuidaron a Hugo y que estuvieron a mi lado desde un primer momento tienen una calidad humana única y eso no se encuentra en muchos otros lugares del país. Así que el agradecimiento se extiende a todos los que hacen posible que en Formosa tengamos hospitales y centros de salud con calidad y profesionales muy preparados. Desde ya muy pero muy agradecida por todo y con todos”, cerró.