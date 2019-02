Reprochan la falta de voluntad nacional para erradicar cartelización en sector de los alimentos

Compartir











Se informó desde la Defensoría del Pueblo que en base a los centenares de reclamos y consultas que venimos recibiendo en los últimos meses,nos encontramos en condiciones de afirmar que a los consumidores y grupos familiares asalariados del sector público y privado, no les alcanzan sus ingresos para cubrir la compra de todos los productos de la Canasta Básica Alimentaria, aún eligiendo segundas o terceras marcas, puesto que las remarcaciones de precios no se detienen y además tienen que hacer frente a las facturas de energía eléctrica, agua potable, impuestos, tasas, en muchos casos alquileres, situación esta que golpea fuertemente a changarines, obreros de la construcción y cuenta – propistas que no poseen una suma determinada de ingresos quincenal o mensualmente. “El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca denunció que observamos que gran cantidad de consumidores por un lado se retrasan en el pago de préstamos y tarjetas y otro gran grupo están utilizando las tarjetas de crédito para pagar las facturas de luz y de agua, servicios esenciales para que no se los corten y todo ello tiene como consecuencia luego, que estas deudas son abonadas mediante -los saldos mínimos- por lo cual se debe tener en cuenta los altísimos intereses de este tipo de operaciones”.

Por otra parte, se reclamó formalmente al actual Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, a Marcos Peña Jefe de Gabinete de Ministros y al Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Esteban Manuel Greco,que se hagan cargo y adopten las medidas urgentes y necesarias para desarticular, “la cartelización de la cadena de comercialización de alimentos, maniobra que es llevada acabo por las grandes productoras alimentarias, las cadenas supermercados y las multinacionales del rubro”. Es por esto que existe un aumento descontrolado de los precios, los productos alimenticios ya no pueden ser adquiridos por los consumidores y como no hay competencia, podemos ver en todos los supermercados y en las grandes cadenas que a los clientes se le ofrecen engañosamente hasta 70 u 80% de descuento en la segunda unidad. La cartelización existente ha destruido a las PyMEs y ahora está destruyendo la necesidad de consumo de los productos de la Canasta Básica Alimentaria y por ello es que cada vez hay más inestabilidad económica – social y los valores de los productos no se compadecen entre el precio con el cual salen de fábrica con impuestos y todo, pues al momento de llegar a las góndolas tienen sobreprecios que el Gobierno Nacional a través de su equipo económico o de las Autoridades Competentes antes citadas, no controla y lo único que hace por ahora, es poner como pantalla a los denominados -Precios Cuidados- que en Formosa no existen y donde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) Organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción de la República Argentina a cargo de Dante Sica, “brilla por su ausencia e ineficacia”. Los consumidores piden y exigen alteradamente que el Gobierno Nacional ponga en marcha algo para que los precios de los alimentos no se continúe disparando, que fomente la competencia, que al no existir ya las PyMEs y al haber quedado toda la producción en no más de 10 Empresas en la Argentina, por lo menos, se les exija a las mismas que en las góndolas se coloquen productos de todas las firmas, que haya mayor participación y no como ahora que se dividen las regiones, las provincias, las cadenas de supermercados, las propias góndolas y todas las ganancias se las llevan unos pocos. A la par, desde el Organismo de la Constitución denunciaron que es más que evidente la inexistencia de una “voluntad política” para erradicar la cartelización en los alimentos, como así también la existente en los productos de higiene personal, medicamentos y los monopolios en la generación y transporte de energía. Este panorama está determinando que todos los días existan más pobres, más indigentes y quienes los fabrican son “los dueños de las multinacionales, de las grandes cadenas de supermercados y el mismísimo Gobierno Nacional”.