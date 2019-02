Advierten que la situación económica del país “es insostenible”

Compartir











Ante la noticia de la quiebra decretada de la emblemática empresa alimenticia Canale, desde la delegación regional NEA de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su vicepresidente, Fabián Hryniewicz, advirtió que “con los nuevos aumentos en las tarifas que comenzaron a regir en febrero por disposición del Gobierno Nacional, van a terminar de liquidar al resto de las empresas”, remarcando que “la situación es insostenible”.

Hizo notar que “no dan los números, no hay forma, porque uno puede soportar aumentos e inflación cuando hay consumo, pero ahora el consumo cada vez es menor y el precio es cada vez más incierto”, explicando que “yo puedo vender un producto a $100, pero no sé si lo puedo reponer al mismo precio al que se lo vendí. Es probable que mañana ese producto lo reponga con un costo superior al precio de venta que tuve, entonces no sólo que no tengo rentabilidad, sino que tengo pérdida y encima no tengo cómo financiarme, ya que los costos financieros son tremendos e imposibles”.

“Nos han cortado toda vía de supervivencia, no tenemos oxígeno”, alertó Hryniewicz, lamentando que “cualquier tipo de emprendimiento que uno quiera tomar, sea de comercio, productor agropecuario, el que sea que lleve algo de mano de obra agregada está liquidado”.

Reprochó en ese sentido que “obviamente, los únicos que andan bien son el sector financiero y los grandes de producción primaria, los que monopolizan la soja, el trigo, el girasol, etcétera, que son los que se dedican a exportar y a reingresar ese producto manufacturado”.

Canale

Seguidamente se refirió a la situación de la emblemática empresa alimenticia Alco-Canale, cuya planta de Llavallol posee una deuda de 150 millones de pesos, la de Mendoza, que tiene la quiebra decretada, junta un pasivo de 1.100 millones. Catamarca tiene otro tanto, pero está operativa. A eso hay que agregarle que entre los 86 despidos suman $80 millones en indemnizaciones, porque la mayoría de los empleados tenía mucha antigüedad.

“Que cierre una empresa como Canale es gravísimo porque nos quita esperanza a los pequeños y medianos empresarios”, subrayó Hryniewicz. “Si desde la Nación no se concurre al auxilio de una empresa tradicional argentina, una empresa de bandera, ¿qué nos espera a nosotros?”, interrogó.

Marcó que “una empresa con el prestigio que se ganó Canale, con el catálogo de producción impresionante que tenía, con la marca de un valor tremendo, jamás llega a cerrar, en un caso de mal manejo financiero o lo que sea, siempre aparece alguna otra empresa que la compra. Ha pasado con frigoríficos argentinos que en un momento determinado, vinieron los brasileros y los compraron. También pasó con las cervecerías o algún sector vitivinícola. Lo alarmante de esto es que desde el Gobierno Nacional se permita que se cierre Canale y que no haya habido ninguna empresa a ofertar siquiera parta quedarse con la marca”, expuso.

Entendió que “esto demuestra que no existe ni siquiera la más remota posibilidad de la famosa ‘lluvia de inversiones’ del presidente Mauricio Macri. Ni siquiera hubo un chaparrón. Argentina está considerada en el plano internacional como inviable en términos de negocios”.

Previno diciendo que “nos están llevando al punto que querían, nosotros estamos exportando la semilla de trigo e importamos el producto terminado, dejando sin valor a lo que se industrializa en la República Argentina”, criticando que “vemos que hay una inacción por parte de las autoridades que administran la cosa pública nacional que es tremenda, entonces uno llega a suponer que en realidad no hay inacción, sino una acción premeditada para llevarnos a este punto”. Finalmente, tras lamentar que el patentamiento de autos 0 km se desplomó 50,4% en enero, mes que “fue uno de los peores de la historia de la Argentina”, advirtió que con “los nuevos aumentos en las tarifas que comenzaron a regir en febrero por disposición del Gobierno Nacional, van a terminar de liquidar al resto de las empresas; la situación es insostenible”.