Analizan presentación judicial por bono decretado por Nación

El bono de $5000 decretado por el Gobierno Nacional para el sector privado encendió las alarmas y las críticas desde el sector pyme al advertir que muchas empresas del sector no podrán pagar la remuneración extra. Desde la Federación Económica de Formosa (FEF) se indicó que se analiza realizar una presentación ante la Justicia porque “muchas no van a poder pagarlo”.

El presidente de la FEF, el contador Enrique Zanín, advirtió que “hoy las pequeñas y medianas empresas necesitan capital de trabajo porque están agobiadas por la baja del consumo y la alta presión tributaria”.

Aseveró que “otro de los problemas grandes que tienen las pymes es este bono que ha salido para ciertos sectores, que no mueve la aguja de una economía y quien paga los platos rotos es el pequeño y mediano empresario”.

“Estamos haciendo una lectura con nuestro asesor jurídico para presentar un recurso ante la Justicia Federal porque lamentablemente muchas pequeñas y medianas empresas no van a poder pagar este bono”, subrayó.

Remarcó que “esa es la realidad. Si no llegan a un acuerdo con los sectores asalariados y ven la forma de pagar en dos, tres, cuatro o cinco veces o cómo lo pueden hacer”, haciendo notar que “esto pasa porque (desde la Nación) no se ha acordado con los sectores empresariales, no han sido consultados”. “Nosotros queremos trabajar con los sindicatos, porque el acuerdo debe ser con ellos, no con un grupo de la Confederación General del Trabajo (CGT)”, reprochó el titular de la FEF.

Criticó que este bono “es una imposición que le hace (el Gobierno Nacional) a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales que están totalmente caídas y no aguantan más”.

“Hay empresarios que ya no saben cómo pagar sus impuestos, no solamente al personal -alertó-. Tratan de mantener a su personal y no pueden pagar los impuestos. Y a la AFIP no le interesa si las empresas pueden subsistir o no, ellos van a la letra fría de la deuda y no les interesa absolutamente nada”.

Lo del bono “es un grave problema que estamos teniendo que nos preocupa, por lo cual nos estamos ocupando de esta situación”, finalizó.