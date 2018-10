Silla de ruedas postural fabricada a medida para niño con discapacidad

Compartir











El ministro de Desarrollo Humano, José Luis Décima fue a la casa de una vecina del Lote 111 a hacerle entrega personalmente de una silla de ruedas postura, que mandó a fabricar a medida, teniendo en cuenta la patología de su destinatario: un niño de 5 años con parálisis cerebral.

Quien abrió las puertas de su casa al ministro, con profunda sorpresa y satisfacción que le generó el gesto, fue la señora Noemí Cáceres, del barrio Lote 111, es mamá de Ezequiel de 5 años de edad, quien padece parálisis cerebral desde el nacimiento.

Contó la mujer, que desde un primer momento, le realizó todos sus controles pediátricos a su hijo en el centro de salud del barrio San Francisco.

Posteriormenteseñaló que se cambiaron de domicilio al barrio Lote 111, donde residen actualmente, y realizan sus controles en el centro de salud del barrio Villa Lourdes y en el hospital Distrital 8.

Por la complejidad de su patología, Ezequiel requiere de atenciones especializadas, además de los controles de rutina. Por ello, periódicamente acude a los servicios de neurología del hospital de la Madre y el Niño y al servicio de fisiatría del hospital de Alta Complejidad “Pte Juan Domingo Perón”; en cada visita se le realiza los estudios correspondientes y se le provee de todos los medicamentos que requiere.

Actualmente, el pequeño, necesitaba una silla de rueda postural especial pediátrica adaptada a su problema de salud, ya que las sillas de rueda comunes no cubren las necesidades que requiere para mantener una calidad de vida más adecuada.

Todo mas fácil

Noemí y sus hijos no cuentan ni medios económicos para acceder a la silla de ruedas especial que necesita Ezequiel, y por eso la madre del niño solicitó al ministro José Luis Décima, la posibilidad de que pueda proveerle de este elemento tan importante que cambiaría la vida de su hijo.

El ministro recibió la petición de Noemí e inmediatamente se pusieron en marcha las gestiones pertinentes para la confección de la silla a medida.

La madre de Ezequiel contó que cuando era un bebé se percató que algo no iba bien, solicitó turno con el pediatra “y después de muchos estudios me dijeron que mi hijo tenía una parálisis cerebral motora del lado izquierdo. Desde entonces se empezó con la rehabilitación, controles, medicamentos y todo ello me lo dieron desde la salud pública completamente gratis. Lo cual significa para mí y mis hijos una gran ayuda, ya que no cuento con los medios económicos para hacer frente a todo los gastos que conlleva su tratamiento”.

“Para mí fue una gran sorpresa que el ministro Décima venga hasta mi casa a entregarle la silla de ruedas que mi hijo tanto necesitaba. Ha sido muy grato hablar con él, es una persona muy amable, estuvo hablando con Ezequiel un buen rato, lo colocó en su silla de ruedas y lo paseo un ratito”, recordó.

Con respecto a la silla expresó: “Gracias a esta silla Ezequiel ahora me va a ser más fácil llevarlo a todos lados, antes se me complicaba porque tenía que llevarlo en brazos y eso no era fácil, cada vez el crece más y se hace casi imposible moverlo sin una silla de rueda pero no cualquier silla sino una especial para él, con las medidas acorde a su peso y estatura”.

“Es una silla que hicieron con las medidas adaptadas para su patología y necesidades”, resaltó.

Por último, la madre de Ezequiel se manifestó agradecida y muy contenta “es muy poco decir, con todos los que vinieron hoy acompañando al ministro pero sobre todo a él porque se acercó a mi casa y se interesó por la salud de mi hijo, me entregó la silla de rueda y hablo conmigo sobre algunas cosas referentes a Ezequiel”.