Estreptococo: Recomiendan prevención, consultar tempranamente y no alarmarse

“El estreptococo es un germen común que siempre existió. No es uno nuevo que apareció ahora. Una bacteria que tenemos todos los años y que aparece en el periodo que termina el invierno y llega la primavera. Es importante que la población esté atenta pero tranquila”, explicó la Dra. Eugenia Ruiz, Subsecretaria de gestión de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada.

Y continuó diciendo que son gérmenes que existieron siempre. “Si hacemos un estudio exhaustivo de garganta con estas características (fiebre alta, ganglios dolorosos y grandes o heridas), seguramente vamos a obtener el estreptococo”. Pero insistió en que si son gérmenes comunes “se tratan con antibióticos comunes” como por ejemplo la penicilina.

Seguidamente se refirió a los síntomas frente a los cuales es necesario prestar atención, señalando que “generalmente si un niño llega a la consulta y tiene una faringitis con características especiales, como ser ganglios aumentados de tamaño, dolorosos, fiebre con 38° o más, y no coincide con un cuadro de tos habitual, es cuando se debe consultar al médico”, subrayando que “el diagnóstico siempre debe ser precoz y por eso la importancia de la consulta también “temprana” ante estos signos”.

Cuando un niño tiene 38 grados de fiebre, está en edad escolar o un adulto con factores de riesgo “con las sintomatología antes mencionadas y que no esté cursando un resfrió, debe consultar de inmediato al hospital o centro de salud más cercano. En todos los efectores de nuestra provincia tenemos los antibióticos, medicamentos e insumos para tratar esta infección común. También tienen como hacer el hisopado, hacemos el diagnóstico en forma oportuna, así que no hay de qué temer”.

Y agregó que “los médicos están capacitados para diagnosticar y las familias deben acompañarnos en las medidas preventivas y en la consulta oportuna, en el seguimiento adecuado para evitar estos casos invasivos que pueden ocurrir y no podemos predecir, más que dar las recomendaciones de los cuidados que todos debemos tener”, subrayó.

Asimismo, comentó que otra manera para que el estreptococo produzca una infección “son las lesiones de piel”, detallando que “la bacteria entra por la herida y produce infecciones que pueden agravar esa herida que la persona ya tenía”. Y dio como ejemplo “a los niños con factores de riesgo como la varicela. Las infecciones virales deben ser controladas porque estas pueden bajar las defensas y de esta manera adquirir muchas enfermedades, entre ellas el estreptococo”.

Prevención

Y añadió que “justamente por eso, debemos cumplimentar con las medidas de prevención como son las vacunas, entre otras”. Recordando que “el niño debe estar vacunado contra la varicela y contra todas las demás enfermedades”. Subrayando la necesidad de tener al día el carnet de vacunas con todas las dosis aplicadas y los esquemas completos según las edades y condiciones de salud, tal cual lo indica el calendario de vacunación vigente.

E indicó que “igualmente se deben aplicar las medidas universales de prevención: lavado de manos constantes, los cuidados en los grupos de riesgo, no tratar las lesiones de piel con cremas o de forma superficial restándole importancia, sino que acudir al médico para que sea quien lo medique, con los antibióticos adecuados”.

Transmisión

Finalmente, la médica señaló que “la infección por estreptococo es una enfermedad que se transmite de persona a persona, por lo tanto si un chico o adulto está con dolor de garganta, es mejor que no acuda a la escuela hasta 24 horas después de empezar con la medicación que fue recetada por el profesional médico, ya que pasado ese tiempo la infección no es contagiosa por más que no se haga el examen de laboratorio. Si la persona tiene faringitis con todos los síntomas mencionados, debe quedarse en casa para evitar contagiar a las demás. Pero vuelvo a insistir no hay que alarmarse, solo tener en cuenta las recomendaciones de siempre tales como el lavado de manos, tener al día las vacunas del calendario”.