Varios componentes salariales y programas en riesgo ante acuerdo gobierno nacional-FMI

El subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel Antinori, expuso su preocupación ante el riesgo de que componentes salariales del sector docente y programas de salud y sociales, carezcan de partidas presupuestarias durante el 2019, en el marco del convenio suscripto entre del gobierno del Presidente Macri con el Fondo Monetario Internacional.

“Uno de los ejes del acuerdo que atañe al presupuesto nacional sujeto a revisión es el componente de transferencias no automáticas a las provincias”, expuso, señalando que estas transferencias importan distintos ítems que se giran a las provincias a partir de compromisos asumidos desde gestiones anteriores al actual gobierno de Cambiemos UCR que se inicio a fines de 2015″.

“A partir del acuerdo con el FMI el Estado Nacional se vería obligado a recortar esas transferencias, conforme a obligaciones pactadas con el organismo multilateral de crédito en pos

de reducir el déficit de la gestión presidencial de Mauricio Macri”, expuso.

Indico Antinori que “el grado de resultado fiscal, negativo para este

caso, lo genera cada gestión, no es heredado. Cada etapa de gobierno debe dar su impronta de responsabilidad y calidad de medidas para modificar y mejorar la situación socio económica del país”. Agregó que “en el marco de las orientaciones de política económica establecidas por el actual Presidente, se ha producido una desmejora de los indicadores en todas sus expresiones – empleo, pobreza, precios, balanza comercial entre los sustantivos-, desmejorando la calidad de vida de los argentinos, derivando en

última instancia en este acuerdo que apunta fundamentalmente a la

reducción del gasto del gobierno nacional, a partir de interrumpir por ejemplo los giros de carácter eminentemente social a las provincias ”.

Puntualizo que los diferentes distritos, caso el de Formosa, reciben

transferencias no automáticas comprometidas y previstas en los

presupuestos nacionales , desde gestiones presidenciales anteriores a la actual, a favor de sectores como el docente, de la salud y de

desarrollo social. “En el caso particular de la provincia tenemos una cifra anualizada a valores de presupuesto 2018, del orden de los $1200 millones anuales correspondientes a las finalidades del

gasto antes señaladas”, expuso.

A esto debería adicionarse también “como sujeto a revisión con motivo del acuerdo con el FMI, los recursos comprometidos a la cobertura del déficit previsional de las cajas previsionales no transferidas, con lo cual aumenta la cifra que dejarían de percibir los distintos distritos provinciales, ámbitos que fueron atendidos

por las políticas presupuestarias de la Nación conforme a pautas legales que así lo ordenaban”.

Escalafón Docente

“Esto significaría en principio para el año 2019 el riesgo de que no

tengan continuidad las remesas que en el caso del escalafón docente,

conforman tres conceptos establecidos por el Estado Nacional en

carácter de sumas no remunerativas conforme a instructivos dictados al efecto y que importan garantizar un ingreso de bolsillo establecido para el sector, que son parte de sus haberes: Incentivo Docente, Material Didáctico y la Garantía Salarial, que insisto son sumas no remunerativas y por lo tanto no generan aportes y contribuciones para el agente y el Estado Provincial”.

Advirtió que el último ítem, es decir la Garantía Salarial Docente

“tiene a la fecha una reducción del 50% del importe de los fondos que hasta 2016 giraba el Estado Nacional. Es decir que al recibir la mitad por este concepto, ha sido el propio gobernador (Gildo) Insfran el que dispuso recursos del Tesoro local para asegurar el haber mínimo garantizado para el docente”.

Explico que “el concepto Garantía es girado por Naciòn solo por el

Lapso de diez meses durante el ejercicio presupuestario, y la Provincia lo va incorporando al básico docente con la modificación del punto índice año tras año en la medida de sus posibilidades financieras”.

Afirmo que “amén de la quita referida que ya dispuso el gobierno de Macri “ahora se agrega la posibilidad de la no continuidad del FONID y del Material Didáctico a resultas de lo acordado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional”.

Impactos en finalidad Salud y Desarrollo Social

“Otros recursos vinculados a políticas sociales, tales como los

referentes a remesas federales para los módulos alimentarios para pueblos originarios, que al igual que los comedores escolares (para los niveles inicial y primario, y el secundario que la provincia dispuso sumar con exclusiva responsabilidad), tienen para este ejercicio los valores congelados respecto del ejercicio anterior” . Señaló que “es la provincia la que debe auxiliar con fondos propios esta decisión nacional de no actualizar las partidas, resultando a la fecha un aporte local del 70% y la participación de Nación que se ha visto reducida a un 30%”, explico.

Expresó que ” dentro de este esquema de perspectivas de recortes y

con impacto social pendiente de exacta dimensión, se incluirían en principio programas de salud como el PROFE, verificándose asimismo otros hoy ya interrumpidos como el Programa

Nacional Médicos Comunitarios, oportunamente solventados con recursos de origen nacional y que generó un importante número de agentes dados de baja, a los cuales el Estado formoseño los incorporó a la carrera sanitaria provincial”.

Concluyó que ” las expectativas a partir de lo expuesto no son

favorables para el grueso de las Administraciones Provinciales y por

ende para los agentes activos y pasivos respectivos, agravando este

probable escenario para el desenvolvimiento de las haciendas respectivas y que las obliga a extremar recaudos presupuestarios, que durante los ejercicios 2016, 2017 y el presente, la Nación diseñó variables económicas en proyección que se incorporaron a los presupuestos pertinentes y que fueron a todas luces errados , transformándola en una gestión presidencial carente de credibilidad”.