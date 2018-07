Zorrilla presidio reunión de trabajo para fortalecer el nivel Secundario

Compartir











El ministro de Cultura y Educación, Alberto zorrilla encabezó este martes a media mañana una capacitación con directores y docentes de 14 escuelas secundarias de la provincia para trabajar sobre “el sentido de la secundaria y ratificar las líneas educativas que fueron delineadas por el Gobierno provincial. La temática abordada fue el análisis, la reflexión y la búsqueda de canales de solución para las problemáticas pedagógico-didáctico, organizacional y principalmente el cuidado de las trayectorias escolares de los educandos.

Durante este encuentro realizado en el Galpón “C”, el titular de la cartera Educativa explicó que “en la capacitación se trabajó con 14 escuelas de Educación secundaria, seleccionadas en todo el territorio provincial en un proyecto especifico para la mejora de la calidad educativa en las escuelas” en base a los datos y resultados que arrojaron las diferentes evaluaciones provinciales, nacionales y sondeos que el ministerio hace en cada escuela , a fin de ver como sobrellevar las dificultades que cada institución tiene para llevar adelante su misión.

En este sentido significó que se trata de “un trabajo conjunto de construcción colectiva, con los directores y profesores por una secundaria de mayor calidad que permita lograr que todos aquellos que entren a la secundaria, la terminen en el tiempo y la forma que corresponde.”

Especificó además que el trabajo se hizo de forma conjunta con distintos equipos de la Cartera educativa como las direcciones de Planeamiento Educativo y la del nivel Secundaria, además de planes como el de Educación Sexual Integral, y los diferentes instrumentos didácticos y pedagógicos que tiene el ministerio y que pone a disposición de las escuelas.

Explicó que la metodología de trabajo asignada para la capacitación se hizo con este grupo de escuelas, para trabajar de mejor manera, aunque recalcó que se trabajará de igual manera con todas las instituciones secundarias de la provincia.

Metas

Con respecto a las metas y objetivos fijados para el presente año, el ministro detallo que “se está trabajando en el Plan Educativo Integral de cada escuela, planteando la visión y la misión y acciones que se tienen que realizar para lograr las metas que cada institución ponga como alcanzables y desafiantes.”

En este punto Zorrilla, destacó la importancia del trabajo integrado de cada institución con los Centros de estudiantes, a la que consideró de vital importancia “ya que es la voz de los que más interesados están en estudiar”, al tiempo que estimó “a pesar de que las encuestas nacionales que afirman que los jóvenes no quieren estudiar, contrariamente nosotros creemos que el que no quiere estudiar es porque no ha sido atraído por las escuelas o los profesores de tal manera que se entusiasmen con el proceso de enseñanza aprendizaje.”, puntualizando que a su entender no hay jóvenes que no quieren estudiar sino que a veces se está errando en la forma de hacerlo.

Paro

Consultado sobre el paro docente, el ministro consideró que “ es un paro de trabajadores , por lo tanto es una herramienta que los trabajadores pueden usar cuando ven que sus derechos están avasallados “, considerando que a nivel nacional “indudablemente los derechos de todos los trabajadores están muy vulnerados y dejados de lado y el paro es una forma de reclamar.”

En ese punto aclaró que los gremios docentes que se adhieren al paro especificaron que “la medida no es en contra del Gobierno Provincial, sino que se trata de una adhesión a la difícil situación que están pasando los docentes de otra parte del país”.

Acompañando trayectorias

Por su parte, el coordinador de Formación Docente, Claudio Chávez resaltó que el trabajo específico fue que “las escuelas puedan idear sus proyectos que estén al servicio de su Proyecto Institucional ya que el objetivo principal es poder acompañar las trayectorias de los alumnos y poder mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.”

Con respecto al abordaje señaló que “precisamente la idea es afrontar las principales problemáticas que cada escuela quiera trabajar, seleccionar aquellas que sean más convenientes para fijar objetivos y metas claras a lograr para lo que queda del ciclo escolar.”

Chávez especificó “la idea es que el impacto se pueda ver traducir en números pero sobre todo que se refleje en la calidad no solo del aprendizaje, sino también en la convivencia y en la calidad de los vínculos entre los diferentes actores educativos”, aclarando que se hizo principal hincapié en la necesidad de mejorar los “climas institucionales “para que la escuela sea un ámbito donde “aprender, dé gusto.”

Aguirre

En el mismo sentido, el director de Enseñanza Secundaria, Eduardo Aguirre expresó que el trabajo realizado con los directores y profesores es el hecho de “hacer vivos los proyectos institucionales, es decir, plantearnos recorridos para poder llevar adelante la institución y lograr dar los pasos fuertes e importantes para que la misma siga avanzando .”

Hizo hincapié en que para las políticas educativas de Formosa “las relaciones humanas, lo socio emocional y afectivo es de vital importancia, a tal punto que fue un cuestión central del encuentro”, tras entender que el acto educativo es esencialmente un acto de amor al prójimo y de entrega, donde se ponen en juego las relaciones afectivas tan esenciales en las relaciones humana y sobre todo en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Directoras

Consultadas sobre la importancia del encuentro realizado , las directoras tanto de la EPES 99 del barrio Nueva Formosa, como Carolina Cabrera de la EPES 57 del barrio Liborsi , coincidieron al afirmar que se trató de “un encuentro significativo, de aprendizaje y conocimiento, una instancia muy productiva tanto para el equipo directivo como docente de las instituciones participantes.”

Finalmente consideraron que” son grandes desafíos a implementar siempre protegiendo las trayectorias escolares de los alumnos con calidad , equidad y justicia social tal cual son los pilares de la educación formoseña que apela a la revisión del proceso para ir mejorando cada día y lograr la transformación educativa.”