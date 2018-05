Atención a los usuarios de Palo Santo y Potrero Norte

Compartir











Desde la Defensoria del Pueblo de la Provincia, se continua con atenciones en distintos puntos de nuestro territorio provincial y en esta oportunidad el Organismo de la Constitución, asesoro a los usuarios y consumidores de la Localidad de Palo Santo y Potrero Norte en el Establecimiento de la EPET Nº 517 donde se concretaron mas de 100 tramites relacionados con la Tarifa Social de energía electrica, actualización de datos, cambios de categoría, cambios de titularidad, verificaciones de medidores y lecturas de facturas. Asimismo también se llevaron a cabo tramites para el Programa Hogar con Garrafas, pensiones nacionales, AUH, reclamos contra casas comerciales por falta de entrega de patentes al momento de la adquisición de motovehículos y Reparación Histórica entre otras, donde los vecinos, “pidieron que el Gobierno Nacional implemente alternativas para poder pagar los tarifazos que fueron autorizados y que no continúen los mismos en el futuro”.

En este sentido el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señaló que “es mas que evidente que el actual Gobierno Federal no posee ninguna propuesta “superadora” sobre el tema tarifas y por ello para continuar dilatando el proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados y que propone retrotraer los valores de las tarifas de los servicios públicos al 1º de noviembre de 2017 y establece esencialmente que las subas no pueden ser mayores a los aumentos de salarios”.

Aunque advierte que “si el interbloque de Cambiemos mantendrán reuniones con Aranguren; y no sabemos para qué; esperamos que no se pierda mas tiempo y que se aprueba esta iniciativa o se decida como van a hacer los usuarios residenciales para afrontar las irracionales subas de precios habilitados por ellos mismos”.

Por otro lado desde la Defensoria del Pueblo se denunció que desde el Ministerio de Energía y Minería de Nación solamente se “preocupan por la “distribución de energía” y no quieren hablar ni abordar todo lo que hace a los “costos de generación y transporte” no dándole a las provincias ninguna posibilidad de participar como debiera hacerse en esta temática, que desde hace años esta monopolizada y centralizada por la cartera de Aranguren, el ENRE cuyo presidente Andrés Chambouleyron, “es el padre de los tarifazos que actualmente sufrimos”.

Afirmo Gialluca que “Cammesa y las empresas transportistas, que son protegidas por el Gobierno Nacional y en donde no vemos ninguna propuesta para bajar los costos de generación y solamente nos hablan de bajar el déficit fiscal cuando el mismo es prácticamente en su totalidad del Gobierno Nacional y no de las provincias, las cuales no llegan sumadas ni a un 10% del citado; entonces lo que pedimos es que se le deje de mentir a la gente y que se aprueben las leyes y las políticas públicas necesarias para tener precios de los servicios públicos que sean razonables y justos”.

Considera que “de esta manera que el salario de los trabajadores también pueda ser destinado a otras necesidades básicas como la alimentación y los medicamentos. En el caso del NEA, las distribuidoras ya han pedido y no han sido escuchadas, “que se les otorgue mayor participación o se les ceda todo lo relativo al transporte de energía actualmente a cargo de TRANSNEA ante las irregularidades y falta de inversión de esta empresa que siempre esta afectando a todo el sistema en Formosa, Chaco, Corrientes y Entre Ríos”.