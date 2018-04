Plantean eliminar el IVA de las tarifas de energía eléctrica

Compartir











La Defensoría del Pueblo informó a los usuarios del servicio eléctrico de todos los barrios que conforman el denominado Circuito Cinco, que este miércoles a partir de las 8:30 en adelante y hasta las 12, se atenderá en los barrios Juan Domingo Perón y Eva Perón, en las respectivas Casas de la Solidaridad.

Pidieron a los usuarios de REFSA que se acerquen con sus facturas y documentos de identidad a fin de que podamos asesorarlos debidamente y de esa manera resguardar sus derechos económicos. Por otra parte el Ombudsman José Leonardo Gialluca, “insistió en que el Estado Provincial y los Municipales de nuestra Jurisdicción no pueden eliminar lo que no aplican, en relación al pedido del Gobierno Nacional de sacar impuestos y tasas aplicables a las tarifas de energía eléctrica, recordando que aquí, únicamente se cobra a los usuarios residenciales el 21% y a los comerciales el 27% de IVA”. En este sentido, hemos decidido proponer para que se discuta y se adopte alguna decisión a favor de la gente, tanto al Ministerio de Hacienda, al de Finanzas y además también a la Senadora Nacional Gabriela Michetti, al Presidente Provisional del Senado Federico Pinedo, al Presidente de la Cámara de Diputados de Nación Emilio Monzó, y al Vicepresidente 1º José Luis Gioja, “que para cumplir con las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que las facturas tengan razonabilidad, progresividad, proporcionalidad y no sean confiscatorias, ya que no se deciden a disminuir el IVA, lo eliminen por el plazo de 2 años de manera tal que en conjunto con otras acciones que pueden implementar los Estados Provinciales, los usuarios puedan pagar las Tarifas y no tener comprometidos sus salarios en un 50% aproximadamente para hacer frente a los servicios públicos esenciales”. El funcionario señaló en que debemos trabajar todos juntos para llevarle tranquilidad, asesoramiento gratuito y no incertidumbre ni mensajes apocalípticos a nuestros vecinos y por ello “rechazó las expresiones del Senador Luis Naidenoff en cuanto a que los errores cometidos en la liquidación de la -Tarifa Social- haya sido una estafa y si él tiene pruebas y cree que es así, las presente a la Justicia, pues ya son demasiados los aumentos que deben soportar los usuarios y consumidores, entre los que se encuentran los combustibles, los alimentos, los medicamentos, los alquileres, vestimenta y una inflación descontrolada, como para tener que soportar afirmaciones de-estafas y complicidades- que a la gente de a pie no les cambia la vida, puesto que hoy existen miles de familias que si no fueran asistidas por el Estado Provincial, por la Iglesia o por Asociaciones o Fundaciones, – no tendrían que comer y tampoco existe la posibilidad de que tengan un trabajo digno -, por esto es que la cuestión tarifaria debe encontrar una solución y la misma debe ser urgente, pues los formoseños no están expectantes del gasto fiscal o de la suba del dólar y además tiene que ser una salida con sentido común, pues si la propuesta es seguir con los tarifazos y pagarlos en cuotas y con intereses, estamos en la misma situación, porque lo que nadie dice es que la economía no crece y todo el ajuste que se lleva adelante recae en la espalda de los usuarios, consumidores, jubilados y pensionados”.

Ahora bien, otro punto es el valor del kwh/m que debe pagar un usuario del Bº La Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya Distribuidora es -EDENOR-, y tal como ha sido difundido, nos permite inferir que solo se persigue la finalidad de predisponer mal a los formoseños en contra del Estado Provincial; pues la causa de la diferencia en valor de los kwh/m que pagan en -C.A.B.A-; es que el precio que debe pagar -EDENOR- es alrededor del 50% inferior al que abona -REFSA- a los agentes transportistas. En este sentido, la Resolución Nº 1.091-E-2017 de la Secretaria del Energía Eléctrica, dependiente del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en su Anexo III –relacionado con art. 3º- establece el precio correspondiente a cada agente distribuidor del mercado eléctrico mayorista por el servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión y por distribución troncal, durante los periodos dic/17-enero/18 y feb/18-abril/18, del cual surge que -REFSA- paga en concepto de Precio Estabilizado del Transporte (PET) por cada MWH transportado $ 91.80, en cambio -EDENOR- solo debe abonar por este mismo componente, la suma de $ 45,10; y esto no significa una defensa de la Distribuidora Local, pues lo que hizo mal lo hemos denunciado y se ha corregido, como así también denunciaremos todos los errores que detectemos a futuro.