Mesa de examen para acceder a las residencias en el Hospital Odontológico

Este lunes 23 de abril se llevó a cabo el examen único del llamado a concurso de las residencias odontológicas. “Contamos con residencias de 4 especialidades diferentes: Odontología general, endodoncia, ortopedia y ortodoncia y la residencia maxilofacial. La convocatoria a las mismas se hicieron por los distintos medios de comunicación y redes sociales; y hoy estamos contratando el examen”, contó el doctor Alejandro Lorenzo, director del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada.

El funcionario explicó además, “Tenemos 15 aspirantes para 10 vacantes. Este llamado es una vez al año: las residencias son un programa de formación continua, y este hospital es sede de estas residencias. Los profesionales que acceden a las mismas no solamente realizan sus tareas en este hospital sino también van rotando en otros centros de salud y hospitales de la provincia para conocer la diversidad dentro del sistema sanitario”.

Sistema especializado

Subrayó que “las residencias son un sistema de especialización de post grado, quiere decir que todos los aspirantes son profesionales odontólogos recibidos con título en mano y que aspiran a una formación continua remunerada, de tiempo completo”, agregando que “En esta oportunidad tenemos aspirantes de toda la provincia de Formosa, de Corrientes, Misiones y Chaco”.

Lorenzo dijo además que “El programa de residencias tiene una duración, dependiendo de la especialidad, 3 o 4 años; y una vez terminada esta formación el sistema de salud pública provincial le ofrece al profesional, gracias a la gestión del ministro de Desarrollo Humano, Dr. José Luis Décima, incluirlo en el mismo sistema”.

Formación intra y extra hospitalaria

Cabe aclarar que las residencias forman al profesional para el ámbito intra e extra hospitalaria pero gracias a una decisión política del Gobernador Gildo Insfrán y del Dr. José Luis Décima este profesional que está capacitado y preparado de acuerdo a las necesidades que tiene la provincia y el sistema de salud en red se les ofrece incluirlos haciéndolos efectivos en el sistema de salud público provincial, cubriendo el lugar donde se lo necesite.

Las residencias son abiertas a todo el país con sus requisitos que son: no más de 5 años de recibido, hasta 35 años de edad, poseer título de odontólogo, de universidad nacional pública o privada, si es título del extranjero que este revalidado en nuestro país, tener matricula y no ser pasible de sanciones gremiales y disciplinarias en la profesión.

Testimonios

Morales, Rocio – de Formosa -Aspirante

Hace un año me recibí en la universidad de Córdoba, soy odontóloga, y estoy concursando para ser una de las posibles residentes en ortodoncia; llegué con expectativas muy claras de ingresar y continuar formándome para recibir el título de especialista en ortodoncia que es lo que me gusta.

Es una oportunidad grandísima de poder ingresar al sistema de salud público provincial que es uno de mis grandes anhelos, no solo por el nivel de profesionales que allí trabajan sino también por las continuas capacitaciones que se llevan adelante para los profesionales odontólogos, en este caso.

Luky Caram – de Corrientes – Aspirante

Yo desde el año pasado ya quería ingresar, ser una postulante para esta residencia pero no tuve la oportunidad por cuestiones personales.

Este año pude hacer y estoy muy contenta, porque para mí esto es algo esperado, lindo y nuevo y es algo en el que tengo total interés y ahora que he podido realizar el examen estoy muy ansiosa, contenta por haber tenido esta oportunidad.

Mi sueño es poder ingresar a este hospital a trabajar ya que me informaron, y también me contaron personas vinculadas a esta profesión que uno de los mejores lugares para la formación profesional y personal es este hospital a nivel país.

“Estando en mi provincia me interiorice de todo lo que hacen y cómo trabajan acá en Formosa, los programas de salud bucal que tienen, las actividades que hacen en las escuelas, salones comunitarios, colonia de vacaciones y muchas cosas más que he podido apreciar de lo que realizan los odontólogos de esta provincia, y me quede encantada”, conto.