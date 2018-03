Aseguran que la inflación sigue escapándose

Compartir











El alza incontenible de los precios en febrero, con el aumento en las tarifas de energía electrica más combustibles, determino que el IPC (índice de precios al Consumidor) Nacional de febrero marcó 2,4% y en el primer bimestre, escalada del dólar mediante, ya acumula 4,2%; así, en los dos primeros meses del año, la inflación ya alcanzó el 28% de la meta 2018 del BCRA; además, en la comparación interanual, la inflación se aceleró al 25,4%.

En febrero todas las regiones tuvieron un alza de precios superior al 2%. Las de mayores aumentos de precios fueron el Gran Buenos Aires y Cuyo (2,6%), seguidas por la región Pampeana (2,3%). En el NEA el IPC dio 2,1%, mientras que en el NOA y en la Patagonia registró 2%.

Desde la Defensoria del Pueblo denunciaron que, las fuertes alzas en los precios deteriora la capacidad adquisitiva de los consumidores, y lo que desde el Gobierno Nacional parecieran no darse cuenta es que el impacto al ser mas fuerte en alimentos, bebidas, entre ellos la suba del pan, lácteos, pollo y carne, “choca directamente con la afirmación en su primer Informe del año en Diputados por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña quien aseguro – que la inflación seguirá bajando- .”

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca señalo que no se le puede mentir de esa manera a los ciudadanos ya que se esperan nuevos aumentos en el transporte , en servicios públicos esenciales , medicina prepaga, medicamentos y además en todos los productos de la Canasta Básica Alimentaria con lo cual no se entiende como bajarían los porcentajes de inflación si desde el Estado Nacional , no se proyecta ni programa ninguna medida para que los empresarios y los grandes grupos monopólicos cesen en las permanentes remarcaciones de precios, que hacen que los alimentos y medicamentos se tornen en inaccesibles para las franjas sociales más vulnerables y también para los asalariados.