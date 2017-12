Plantean mayores controles para evitar siniestros en la aeronavegación

La Defensoría del Pueblo de la Provincia, exhortó al Ente Nacional de Comunicaciones de la República Argentina (ENACOM) a fin de que dicha área del Estado Federal aumente, en cantidad y calidad, los controles que efectúa regularmente en el espectro radial local apuntando a evitar interferencias en las frecuencias utilizadas para la aeronavegación comercial.

La requisitoria, surgió luego de que recientemente, en nuestra jurisdicción, se hayan producido incidentes de entorpecimiento de las bandas de frecuencia modulada (FM), que es de uso aeronáutico exclusivo, anomalías que llegaron al extremo de motivar que la única empresa comercial de vuelos de cabotaje que, hasta ahora, opera en el Aeropuerto Internacional “El Pucú”, Austral Líneas Aéreas, suspendiera sus servicios por un día.

“Como es de público conocimiento, registrado los hechos, tanto desde el aeropuerto local su jefe, Ricardo Ángel Oviedo, como desde la superioridad de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), fueron adoptados los recaudos necesarios para garantizar la seguridad de las personas aerotransportadas, no sólo acompañando la medida dispuesta por Austral sino también colaborando con la regional del ENACOM, con asiento en la ciudad de Posadas, Misiones, a los efectos de lograr que las frecuencias aeronáuticas exclusivas queden liberadas, para, posteriormente, volver a operar vuelos hacia y desde ésta capital, como ocurrió”.

Dado el antecedente, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, peticionó concretamente al ENACOM que “intervenga en nuestra jurisdicción, de manera previa a la ocurrencia de incidentes de interferencias en la banda de frecuencia modulada reservada para la aeronavegación, la cual va desde el 108 a los 136 MHz”.

Sobre éste particular, el funcionario resaltó que “la respuesta del aeropuerto local, frente a la referida contingencia ha sido rápida, así como oportuna la intervención de la ANAC y la asistencia del ENACOM, no obstante lo cual, remarcó, no dejó de ser un incidente que pudo evitarse si el Ente Nacional de las Comunicaciones hubiera desplegado mayores recursos técnicos y adoptado las determinaciones necesarias para que eventos de la naturaleza enunciada no se produjeran, lo cual es lo que en definitiva solicitamos se haga en éste momento, apuntando a que se brinde la mayor de las seguridades a las personas que utilizan los servicios de aeronavegación, en la necesidad de evitar los siniestros que se derivan de la falta de adopción de los recaudos pertinentes en el momento en que se precisa de los mismos”.