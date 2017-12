Samaniego rechazo la “represión feroz, digna de los peores gobiernos totalitarios”

Ante declaraciones del diputado de Cambiemos-UCR de Formosa, Mario Arce donde señala que algunos quieren volver al 2001, el parlamentario provincial del PJ, Agustín Samaniego, considero “imperativo informarle y recalcarle a este legislador, por si no lo sabe, que la debacle de ese fatídico año fue generada por el Gobierno de la Alianza donde la UCR era la protagonista estelar”

Advirtió que “a la marcada renuencia de asumir culpas evidenciado por ejemplo con la falaz “pesada herencia”, ahora se le suma una más embustera y disparatada del novel diputado, siendo que los mismos personajes que hoy gobiernan son los que provocaron la mayor crisis económica, social y política de nuestra historia como nación”

Para Samaniego “son los mismos actores y las mismas políticas. El ajuste sobre los más débiles, déficit fiscal creciente, déficit comercial más alto de los últimos treinta años, hiperendeudamiento, bicicleta financiera, tarifazo e inflación”.

Considera que todo lo que está sucediendo en el país producto de las medidas nacionales “es una película, verdadera pesadilla, que los argentinos ya la vimos y que azorados observamos como con un grado de total hipocresía y desparpajo la aplican hoy y como siempre no asumiendo responsabilidades y echando culpas”

Dejo en claro el diputado del PJ que “aquellos que se dicen democráticos al no lograr consenso en el Parlamento, advierten “darle la última oportunidad al Congreso” amenazando con un DNU. “La gran Buryaile”, inolvidable cuando sugirió la necesidad de cerrar el Congreso cuando no hacia lo que él quería, se ve que hizo escuela en el Gobierno Nacional, a pesar de que lo apartaron en menos de dos años de su cargo de ministro”.

Amplio lo señalado antes al aludir que “quienes venían a promover el diálogo y el respeto al que piensa diferente, ponen en marcha un operativo de represión feroz digna de los peores gobiernos totalitarios. La muestra de lo pésimo de la actitud de las fuerzas de seguridad demostrada, es que el lunes en la nueva sesión ya no estará la Gendarmería, destacando que primero fue felicitada y marcado como “perfecto” su accionar por los oficialistas”.

Advirtió que “aquellos que festejan supuestos “brotes verdes” en la economía ahora nos dicen que si no sale una ley, el país va directo al desastre. O mienten ahora o nos estuvieron mintiendo estos últimos meses, o las dos cosas”.

“Todos los economistas saben que existen otras formas para disminuir el déficit fiscal. No es la única salida que siempre paguen los más vulnerables. Pero al ser un gobierno de ricos es lógico que no quieran ni puedan perjudicarse ni perjudicar a sus amigos. Las corporaciones no aprietan al gobierno hoy, son el Gobierno”, afirmo.

Para el legislador del peronismo “el papel que cumplen los diputados nacionales de la UCR formoseña es para analizar detenidamente. Verlos intentar justificar lo injustificable, defender medidas que se contraponen claramente con los ideales de Alem, Irigoyen y Alfonsin y encima de todo mentir, deja muchísimo que desear. Más aún cumpliendo el rol tristísimo de socio minoritario y descartable que les otorga la soberbia PRO, y que el centenario partido acepta sumisa y obedientemente”.

Zona de los archivos adjuntos