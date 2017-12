De “absolutamente insuficiente” consideran bono para jubilados y beneficiarios de la AUH

Desde la Defensoría del Pueblo, se denunció que la pretensión del Gobierno Nacional de sumar un bono para compensar el fuerte ajuste que se realizara sobre los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, y que se dará por única vez , ascendiendo el mismo a $300 y $750 a cobrarse en el mes de marzo, es absolutamente insuficiente y no impedirá que la aprobación que se pretende llevar a cabo la semana que viene pueda ser atacada judicialmente de inconstitucional

El gobierno nacional anunció que la compensación será para los que ganan menos de 10 mil pesos.El acuerdo consistiría en sancionar el próximo lunes la ley que modifica la fórmula por la que se calcula el aumento de las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH), para que luego el presidente Mauricio Macri firme un decreto para establecer un bono que rondará los 4 mil millones de pesos.

En lugar del actual ajuste semestral, que se elabora teniendo en cuenta 50% la evolución de los salarios y 50% la recaudación, el gobierno propone otro conformado por un 70% la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec y 30% restante por la variación del Ripte, un indicador del Ministerio de Trabajo que mide la evolución de los sueldos estatales.

El bono que propone ahora el Ejecutivo, estará destinado a compensar a “jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 10 mil pesos y beneficiarios de la AUH” por el desfase entre la fórmula actual y la nueva que propone el Gobierno, es decir, por los meses que no son tenidos en cuenta en el proyecto de ley.

Se prevé que el bono alcance al “70% de los jubilados y pensionados, incluidos los de la moratoria, y al 100% de los beneficiarios de la AUH”.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca denuncio que “institucionalmente no apoyamos este acuerdo para aprobar un proyecto de reforma jubilatorio que atenta claramente contra los derechos de los sectores mas vulnerables de la sociedad y lo mas llamativo de todo esto, “ es que se insiste en perjudicar a nuestras abuelas y abuelos, sin buscar alguna otra alternativa que no sea conculcar las garantías constitucionales de los sectores que actualmente no pueden cubrir sus necesidades básicas alimentarias y de salud”.

Por último el funcionario dijo que “este bono es muy confuso en cuanto a sus alcances y de última los efectos negativos de la Reforma previsional se siguen manteniendo, ya que lo que nadie denuncia es que el nuevo índice es el que les va hacer perder dinero a los jubilados, dado que es una fórmula regresiva.Agrego Gialluca, que Institucionalmente rechazamos las afirmaciones de la Diputada Nacional Elisa ” Lilita” Carrió, pues decir que se quiere derrocar al Gobierno Nacional es grave y su contradicción es indefendible, cuando dice que la Reforma Previsional es “muy buena para los jubilados” .

“Nosotros desde Formosa, no permitiremos que nadie conspire contra las instituciones de la República; pero la verdad es hay que decirles a todos los jubilados que con esta compensación los que cobran la mínima en lugar de perder 7.000 pesos, ahora van a perder 6.300 y está “si es una vergüenza nacional que nadie quiere hacerse cargo y por ello mienten descaradamente ”