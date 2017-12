Advierten la perdida de dinero de jubilados y beneficiados de la AUH

A la vez que el Gobierno Nacional avanza en el recorte a las jubilaciones con la “Reforma previsional”, los jubilados están a punto de perder una inmensa masa de recursos que se les había asignado en el presupuesto de este año, y los mismos corresponden a los fondos previstos para la devolución del IVA, a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señalo que “el plan de devolución del IVA, nunca funciono y estas franjas sociales altamente vulnerables se pierden esta ayuda en lugar de beneficiarse con más de 15 millones de pesos”. Explico que “esto estaba establecido en la retribución de parte del impuesto por compras con tarjeta de débito pero resultó un fracaso. A pesar de que contempla un presupuesto de 17.138 millones de pesos para 2017, en los primeros 7 meses del año sólo se devolvieron mil millones de pesos, menos del 6% del total, de acuerdo con los últimos datos que brindó la Jefatura de Gabinete al Congreso de la Nación”.

Sostuvo que “de este modo, los jubilados perderán a fin de año más de 15 mil millones de pesos que están destinados a ellos, en el Presupuesto 2017; y esto es porque el dinero que no se ejecuta en el marco de este programa queda en las arcas del Estado y se reasignan a otros programas o queda como ahorro”.

El funcionario señalo que “en un principio se sostuvo que para los jubilados esto significaría, “un sueldo 14” que se sumaría al aguinaldo, y la cifra surgía de los $300 que como máximo cada beneficiario podía recuperar por mes, equivalente a 15 puntos porcentuales del IVA que pagaban en sus consumos”.

El Ombudsman Provincial denunció que “esto en realidad fue una ley pensada para beneficiar a los bancos y no a los jubilados, ya que una porción muy reducida de los mismos efectúan sus compras a través de medios electrónicos, toda vez que la ley 27253 plantea el reintegro a partir de la utilización de tarjetas de débito o crédito en las compras de los abuelos que son consumidores, los que no utilizan habitualmente estas herramientas de pago y por otra parte concurren a lugares que no poseen posnet, a lo que se le suma que nunca se hizo una campaña de difusión de este beneficio”.

En este contexto desde la Defensoría del Pueblo se solicitó a esferas del estado nacional de Hacienda que “se utilice en forma inmediata la totalidad del dinero presupuestado para la devolución del IVA a jubilados y pensionados, en financiar la eliminación de este impuesto en todos los productos de la Canasta Básica Alimentaria, en favor de este sector altamente sensible y frágil”.