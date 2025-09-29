Más de cinco mil personas participaron de la elección de la representante de los estudiantes

Compartir

Para culminar con Septiembre Joven 2025, el mes donde los estudiantes formoseños son los protagonistas, la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES) de Formosa, con el apoyo del Gobierno de Formosa, llevó adelante la elección de la representante de los estudiantes, este domingo 28 de septiembre, desde las 19:30 horas, en el predio del Galpón G ubicado en el Paseo Costanero Vuelta Fermoza, evento del que participaron más de cinco mil personas según el parte policial.

La propuesta contó, además, con feria estudiantil y la participación del Mercado Comunitario de Emprendedores.

Al respecto, el director de Asuntos Juveniles, Fernando Galarza, quien trabajo de manera mancomunada en la organización, sostuvo que, en esta oportunidad, se eligió a quien representará el año que viene, en San Salvador de Jujuy, a la provincia de Formosa.

“María Belén, del colegio San Francisco de Asís de capital, va a tener un año para prepararse para esa instancia nacional”, indicó.

Otra cuestión que se generó, destacó el funcionario, fue la sinergia con la Subsecretaría de Empleo y el Mercado Comunitario de Emprendedores.

Respecto a la concurrencia, expresó que “nos pone muy contentos” habilitar este tipo de espacios que concluyó el domingo pero inició la primera semana de septiembre con el Telematch.

Además, durante este mes, realizaron la maratón y carrera de postas, una jornada de reflexión por el Día del Estudiante Secundario en Laguna Blanca, stands en la Fiesta Nacional del Pomelo, entre otras actividades que se desarrollaron en cada establecimiento educativo.

Galarza, también, resaltó la participación de las candidatas que llegaron de diversas delegaciones zonales lo que permitió que “el jurado tenga mayor oferta y posibilidad de hacer federal este proceso de elección”.

“Hay muchas representantes del interior que a nosotros nos pone muy felices y nos demuestran que la FeCES está llegando a distintos puntos de la provincia”, expresó.