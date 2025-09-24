Evocaron el Día Internacional de la Lengua de Señas

Compartir

Aclaró que dicho día tiene una fecha distinta en cada país y también explicó que “hay interpretaciones universales, que son básicas para todos, pero que hay otras que difieren, hasta incluso entre provincias”.

“La única forma de construir una sociedad accesible es lograr que todos se interesen en el otro, en preocuparnos y ocuparnos en poder comunicarnos con una persona con esta discapacidad”, aseveró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Asimismo, recordó que “desde el 2007 contamos con capacitaciones en lengua de señas abiertas a toda la comunidad”, es decir, están destinadas a todos los interesados, no solamente a docentes de Educación Especial o del sistema educativo, destacando de esta manera la apertura que hay desde el Estado provincial en lograr una comunicación fluida e inclusiva respecto de este tema.