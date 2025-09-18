El Gobernador habilitará la obra del Centro de Salud en el barrio Villa Hermosa

Compartir

Este viernes 19 de septiembre, a las 8:15 horas, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará la inauguración de la obra de refacción y ampliación del Centro de Salud del barrio Villa Hermosa de la ciudad capital, sito en avenida Napoleón Uriburu al N°1568.

El sector refaccionado del flamante edificio consiste en un ingreso y sala de espera, dirección, administración, Pediatría, Tocoginecología, Odontología, Vacunatorio y antropometría, consultorio, farmacia, enfermería, sanitarios públicos y aposento.

Mientras que, la parte ampliada está constituida por una cocina, depósito y sanitario personal.

Además, la obra incluye muebles bajomesadas, armarios fijos, artefactos de cocina, provisión de matafuegos contra incendio, construcción de vereda pública, cisterna, tanque e iluminación exterior.