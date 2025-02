Mirassou: “Va a ser un costo altísimo para la salud pública del país dejar de pertenecer a la OMS”

Compartir

La diputada provincial por el Partido Justicialista, doctora Cristina Mirassou, se refirió a la decisión del Gobierno Nacional de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y dijo que es “muy perjudicial” para el país.

“Lo que nos traía como beneficio a nosotros y a todos los países miembros, es la posibilidad de la compra de las vacunas, los insumos y medicamentos especiales para patologías endémicas a mucho menor precio, porque se hacía en forma solidaria, cooperativa”, explicó.

Y reiteró: “Así que ahí va a ser un impacto muy importante, además de tener todos los contactos, todos los expertos, para tener toda la garantía de seguridad que requieren ese tipo de insumos y ese tipo de compras”.

Asimismo, la legisladora que estuvo frente a áreas del sistema público sanitario durante muchos años, sostuvo que otra consecuencia de esta decisión será la falta de “vigilancia epidemiológica y la alerta rápida” que hacía la OMS y “es fundamental”.

Recordó, para ejemplificar, el caso de la “viruela del mono” en un país de África y cómo la OMS “inmediatamente da alerta, da la información, así que eso te da una tranquilidad también de que rápidamente los países están avisados y tienen la oportunidad de poder tomar medidas prontamente”.

“Es fundamental, nosotros decimos, la rectoría en cuanto a la vigilancia epidemiológica en el mundo; y tiene la capacidad porque tiene toda la expertise que ha ido incorporando históricamente para poder ver toda la amplitud de los problemas”, esbozó.

Además, Mirassou detalló que la OMS está compuesto por la mayoría de los países que aportan, al igual que Argentina, “expertos en distintos momentos, por distintos tiempos”.

“Es altamente calificado. También tienen algún financiamiento para proyectos que tienen que ver con investigación y que los presentan los países. También tiene que ver con la actualización de la información. O sea, es un capital de técnico y de expertise que te permite recurrir a cualquier tipo de información”, precisó.

Y lamentó que “va a ser un costo altísimo para lo que es la salud pública de nuestro país, el dejar de pertenecer”.

También, la diputada, indicó que esta decisión puede perjudicar en la relación con la Oficina Panamericana de Salud (OPS), “que es la regional”, por su estrecha conexión con la OMS.

“Esto no es una locura más, como decimos, del Presidente, sino que tiene que ver con toda esta política de seguir la política alocada de (Donald) Trump. Pero, por otro lado, fíjate que en estos días se ha sabido del despido del 30% de técnicos muy calificados de la Dirección de Vacunas”, señaló.

Y amplió: “Se está bloqueando el tema de compras a menor precio y con garantía de calidad de vacunas. Y, por otro lado, en lo que es el Ministerio de Salud del país, se ha despedido, no se ha renovado el contrato, a gente muy calificada que tenía que ver también con este tema de la compra de las vacunas, en cuanto a la calidad, a la garantía y todo lo demás”.

En ese marco, Mirassou aseguró que “todo tiene que ver con todo en estas medidas que se van tomando y que van totalmente en contra del interés del país y del pueblo argentino”, al mismo tiempo que, reconoció, que su preocupación desde la asunción de este “gobierno de ultraderecha”, es la eliminación del calendario obligatorio de vacunas.

“Entonces, así con mucha simpleza, banalidad, como dicen que hay algunos servicios que no son rentables cuando la rentabilidad está en la salud, que es una inversión. Esa es la lógica que ellos tienen. Yo creo que van a hacer lo mismo y nuestro calendario es uno de los mejores del mundo porque tiene más de 20 vacunas”, aseveró.

Y cerró: “Esa es mi preocupación porque tocan acá, tocan allá, hacen auditoría, dicen que hay cosas que no funcionan, echan personal calificado, no hay firma. Entonces, así van después justificando el por qué con esta lógica de rentabilidad que no se puede aplicar a salud porque realmente es un derecho y es una inversión”.

Hospital de Salta

En otro orden de cosas, Mirassou se refirió al desmantelamiento que está padeciendo un hospital de comunidades aborígenes en la provincia de Salta, aproximadamente a 30 kilómetros de María Cristina y Lote 8, en el límite con Formosa.

“Se trata del hospital de Alto La Sierra, que es una comunidad Wichí que también tiene varias comunidades, un poco con la estructura que tenemos nosotros, de área programática, allá le dan otro nombre, que recurren a ese hospital, que está más o menos, yo creo que alrededor de unos 30 kilómetros de lo que serían las comunidades nuestras de María Cristina y de Lote 8”, detalló.

Y agregó: “Tienen familia, así que va a haber movimiento tanto de nuestra gente como de la gente de ellos por relaciones familiares. Y yo tengo el conocimiento de que este era un hospital de baja complejidad, pero que en su momento estuvo equipado, tenía laboratorio, radiología, incluso llegó a tener varios médicos, y lo que ha pasado es que se ha venido desmantelando”.

De esta manera, precisó que, por las noticias, se dio a conocer que sólo hay dos médicos, que falleció el bioquímico hace ya dos años y aún no lo reemplazaron, motivo por el cual las comunidades reclaman que apuntalen la institución sanitaria.

“Y también la labor de los agentes sanitarios, porque estas comunidades que están un poquito más alejadas del hospital, la forma de atender es llevando la vacuna, yendo a hacer los controles, lo que hacemos nosotros acá en Formosa, que acá es una práctica de rutina permanente”, diferenció.

Y añadió: “Que es lo que realmente apuntala las condiciones de salud de la población, porque imagínate vos con 20 vacunas que tenemos en calendario, es fundamental que les lleguen a los niños, a las embarazadas, los controles, entonces yo creo que en ese sentido es lógico el reclamo que está haciendo la población”.

La diputada deseó que “haya respuesta” porque estas comunidades están “muy alejadas de las grandes ciudades” y “la salud es reciente”; entonces, “cuando vos dejas por un tiempo prolongado de tomar estas medidas de atención primaria, de controles, diagnóstico precoz, vacunas, pasan tiempo y se ven los indicadores, la mortalidad materno infantil sobre todo”.

“El que sería similar al nuestro sería el de Potrillo, que es más o menos de la complejidad, que ha sido todo lo contrario, se ha ido apuntalando, en este momento hay cuatro médicos, hay un bioquímico que es excelente, se ha equipado, hace muy poquito le han dado un autoanalizador, cuenta con dos técnicas de laboratorio también, que les permite procesar gran cantidad de muestras en menos tiempo”, destacó.

Por último, Mirassou consideró que “hay toda una política permanente en Formosa” porque el Gobernador “prioriza la salud y el Modelo Formoseño de salud con equidad, porque va creciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia, con esta estrategia que ha dado tan buen resultado, que es la de complejidad creciente”.

“Y después con la medida que se fue implementando la conectividad y se fue incorporando cada vez más los equipamientos, realmente se sacan turnos desde la punta oeste para la mayor complejidad, se pasan las informaciones, las historias clínicas, se leen los estudios, hay packs de informática que permiten que los tomógrafos que hay en Juárez, en Lomitas, en todos los distritales, vía digital, se leen acá en el Evita y en el Alta Complejidad”, valoró.

Y cerró: “Cuando uno se pone a hablar de nuestro modelo de salud, hay que valorar mucho, sobre todo en épocas como lo que estamos viviendo a nivel nacional, que va en todo el sentido contrario, que es el desmantelamiento de recursos humanos, de técnicos, de expertos, de insumos, de desfinanciamiento, así que tenemos que cuidar lo que tenemos”.