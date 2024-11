CEMENURNK  se suma al mes de concientización del cáncer de próstata

Compartir

“Noviembre Azul”, así se lo denomina a este mes del año, en referencia a la concientización sobre la salud masculina y la prevención del cáncer de próstata. Estos 30 días están dedicados a la salud de los hombres, resaltando la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de próstata, una de las enfermedades más comunes en ellos.

En dicho marco, este miércoles 13 en el Centro de Medicina Nuclear y Radio Terapia “Pte. Néstor Kirchner” (CEMENURNK), se llevó a cabo una jornada sobre la concientización de la prevención del cáncer de próstata.

Sobre ello, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el doctor Luis Quintana, especialista en medicina nuclear y referente de Tomografía de Emisión de Positrones (PET), quien informó que esta acción se extenderá “durante todo el mes”.

“El CEMENURNK se dedica a apoyar a los pacientes, a los que han tenido una experiencia dentro del centro y también a los que están interesados en conocer la problemática del cáncer de próstata”, señaló.

Además, agregó que “la idea de todas estas jornadas es tratar de transmitir a la población la importancia de la prevención del cáncer de próstata y el examen precoz”, y enumeró quiénes son los que más alertas deben estar.

“En general, toda la población masculina a partir de los 50 años debe realizarse el análisis de Antígeno Prostático Específico (PSA), el cual es fundamental dentro de la rutina diagnóstica que permite la detección temprana”, añadió.

Asimismo, especificó que algunos de los síntomas pueden ser el aumento en la frecuencia de las micciones, incontinencia urinaria, algún tipo de trastorno en el ritmo miccional o alguna imposibilidad en el ritmo al orinar, “lo que puede detectar la presencia de alguna anomalía en la próstata que prediga la aparición en forma precoz de este tipo de cáncer”.

Subrayó la importancia de “no esperar a que aparezca” sino, al contrario, expresó que ante “el mínimo síntoma hay que realizar el análisis de PSA, consultar con los profesionales urólogos, clínicos o algún especialista que pueda tener la experiencia o el conocimiento para orientarlo sobre la posible aparición de síntomas atribuibles al cáncer de próstata”.

En el mismo sentido, comentó que “evitar el tabaquismo, realizar actividad física y llevar un estilo de vida y alimentación saludable son medidas que intervienen en el cáncer de próstata y en todos los tipos de cáncer comunes en el sexo masculino”.

CEMENURNK y PET

Por otra parte, el doctor explicó que “una vez detectado el cáncer, en el Centro de Medicina Nuclear se lleva a cabo el tratamiento y/o exámenes para evaluar cuán extensa es la enfermedad y si existe una enfermedad maligna de la próstata”.

“Esa es nuestra función”, declaró, al mismo tiempo que remarcó que “es innecesario llegar a esta etapa, por lo tanto lo que queremos hacer es tratar de que la gente entienda la importancia de actuar a tiempo”.

Sobre el servicio del PET, el doctor Quintana, aseveró que “es el gran orgullo formoseño” y señaló que “ya se realizaron casi 200 estudios”.

“El PET tiene la característica de utilizar la imagen, es como una tomografía”, explicó y continuó exponiendo que “al paciente se le inyecta una sustancia que emite radiación, la cual es similar a la glucosa”.

“Está unida a un radiofármaco, que en este caso es el flúor y, a través de ese radioisótopo tiene la característica de concentrarse en los lugares donde hay muchísimo metabolismo, como en las células cancerígenas primarias o secundarias por metástasis, que son captadas en un tamaño que supera los diez milímetros”, amplió.

“Hace muchos años que el PET empezó como un elemento de diagnóstico exclusivamente de la medicina nuclear. Sin embargo, con el correr de los años se fue complejizando siendo ahora PET-CT, que significa Tomografía por Emisión de Positrones más Tomografía Computada”, acentuó.

Testimonio

Alfredo Valentín, es un expaciente del CEMENURNK, un luchador que venció la batalla contra el cáncer de próstata gracias al sistema de salud público de Formosa.

“No sé donde las chicas y los chicos de este lugar guardan sus alas, porque este centro está lleno de ángeles, porque la atención que brindan es impresionante”, esbozó emocionado.

“Cuando a uno le dicen la palabra cáncer se asusta, es como que a partir de ese momento se te acaba la vida, los proyectos”, compartió como parte de experiencia con AGENFOR, recordando al mismo tiempo que fue por un amigo que llegó al Centro de Medicina en donde “me curaron el cuerpo y el alma”.

“Vine destrozado, pero te animan a seguir, a pelearla, realmente no puedo describir la calidad humana, porque al estar acá uno se siente como en casa”, agregó y remarcó: “Ya hacen dos años de que terminé el tratamiento y estoy súper bien y contento”.

Para cerrar, se dirigió a los hombres aconsejándoles que se realicen el estudio correspondiente. “Sólo lleva 20 minutos, no dejen pasar porque uno siempre cree que no le va a tocar vivir algo así, que nunca va a tener cáncer, yo lo tenía, me deje estar y sufrí mucho”.

“Por eso, tarden esos 20 minutos y ahórrense todo lo que yo pasé”, cerró.