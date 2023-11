Tres Lagunas: Se intensifican las acciones contra el dengue en los distintos barrios

Compartir

Con la llegada de las temperaturas y humedad más del año, las brigadas sanitarias que trabajan a lo largo y ancho de la provincia, profundizan las tareas de prevención y visitan las casas para concientizar a los vecinos sobre la importancia de aplicar los cuidados diariamente a fin de prevenir el dengue, como también la fiebre chikungunya y el zika.

En ese marco, coordinado desde el Departamento de Vectores del Ministerio de Desarrollo Humano y el hospital local, esta semana, en la localidad de Tres Lagunas, los operadores sanitarios, están recorriendo las viviendas en los distintos barrios, donde despliegan tareas de fumigación, entregan larvicidas y repelentes y enseñan a las familias cuáles son las medidas que deben implementarse cada día.

Así, dan paso a paso las instrucciones para eliminar correctamente los recipientes que no se utilizan y que pueden ser potenciales criaderos de mosquitos y, al mismo tiempo, los que no pueden eliminarse, pero deben tratarse adecuadamente para que el insecto no ingrese a depositar sus huevos.

Igualmente, llevan a cabo las fumigaciones y el descacharrizado de los patios. Además, hacen la entrega de repelentes, explicando cómo debe ser colocado, en qué horarios y cada cuanto debe renovarse la aplicación para evitar las picaduras a lo largo del día, remarcando que el dengue se transmite cuando un mosquito pica a una persona que tiene el virus y luego a otra que está sana.

Por otra parte, muestran, paso a paso, como debe ser utilizado el larvicida en los recipientes que no pueden ser tapados y donde se desarrollan las larvas de los mosquitos, a fin de eliminarlas antes que lleguen a su etapa adulta, con alas, cuando pueden picar y transmitir la enfermedad.

Para ello, con demostraciones prácticas, enseñan cómo debe aplicarse el larvicida, en qué cantidad, en qué lugares y con qué frecuencia, recalcando que es un líquido muy efectivo para matar las larvas, es totalmente inocuo y no es peligroso ni para los humanos ni para los animales.

En la misma línea, las brigadas sanitarias llevan a cabo fumigaciones espaciales por medio de vehículos dotados de máquinas fumigadoras pesadas que recorren las calles de la localidad en distintos horarios del día. Dicha tarea se amplía en los clubes, canchas y plazas, entre otros lugares públicos.