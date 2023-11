Carlos Insfrán: “Formosa votará para lograr un gobierno que garantice el bienestar de los argentinos”

Compartir

El diputado provincial por el justicialismo, Carlos Hugo Insfrán, conforma la comitiva que acompaña, en su gira por el oeste provincial, al presidente al presidente del Partido Justicialista (PJ) Distrito Formosa, Gildo Insfrán, que hizo su última parada de este jueves en el paraje de Río Muerto.

Allí, conversó con AGENFOR sobre este recorrido por el oeste formoseño y destacó los beneficios del Modelo Formoseño y la importancia de apoyar y votar al candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, en las próximas elecciones de ballotage del 19 de noviembre.

“El hecho de estar compartiendo con esta población que nos recibe siempre, que venimos muy a menudo, así que estamos muy felices”, sostuvo.

Y agregó: “Uno lo puede ver a simple vista y lo han reconocido los vecinos, los habitantes de este lugar, lo que vino a traer para esta localidad los beneficios del Modelo Formoseño de un gobierno peronista; hoy es una comunidad muy interesante Río Muerto”.

En ese sentido, Insfrán indicó que “esto es lo que venimos a hablar nuevamente aquí, porque los tiempos de ahora ameritan hablar de una elección, que no es una elección cualquiera, es elegir república o dictadura”.

“Lo dijo nuestro presidente del PJ, fue muy claro, creo que fue interpretado también por la gente, piensen como piensen, hay una sola opción que hace que podamos seguir logrando lo que hasta hoy venimos haciendo”, dijo en referencia a la fórmula de UP, encabezada por Sergio Massa.

Y recordó que, cuando Mauricio Macri (hoy aliado de Javier Milei) gobernó Argentina, “nos neutralizó, no nos dejó hacer un kilómetro más de pavimento y por eso no tenemos acá cinco kilómetros, no podemos gozar de que haya pasado la cinta asfáltica en la ruta 86, y eso lo debemos a Macri”.

“Esto viene reforzado y peor, así que yo creo que, sobre todo, esta localidad va a tener muy claro eso, va a apoyar al compañero Massa, que no es otra cosa que garantizar el bienestar de todos los argentinos”, aseveró.

Por último, el legislador y militante justicialista, consideró que “Formosa es un pueblo esclarecido que siempre ha logrado mantener la llama del peronismo en forma viva”, por lo que vaticinó que, el próximo 19 de noviembre, “va a levantar la bandera del triunfo”.

“El pueblo formoseño en su gran mayoría, por eso el presidente del Partido (Justicialista), siempre tiene el acompañamiento de más del 70% de la población de los votantes de Formosa, eso no es para menos”, señaló.

Y concluyó: “Eso demuestra que Formosa va a estar presente y va a colaborar para que logremos tener el gobierno que hoy nos merecemos los argentinos en un momento muy difícil que vive el país, porque no hay propuestas, lo único que nos llevan es a refrescar épocas oscuras para nuestro país y ya no queremos volver a eso”.