Ponen en valor el rol del Estado para garantizar la salud pública

En testimonios recabados por AGENFOR, destacó “el compromiso del Estado cuando existen tratamientos que son curativos, paliativos o de sostén, sobre todo en patologías crónicas, porque no puede quedar desprotegida la gente que no tiene obra social o quienes no pueden pagar una prepaga”.

Y subrayó ese rol en la cobertura sanitaria a toda la población, ya que “no son cuestiones de lujo, sino cosas básicas de los derechos que tenemos”.

“Esa es la ideología de nuestro espacio que hoy representa Unión por la Patria (UP) porque como decía Ramón Carrillo, la tecnología no sirve si no está al alcance de todos”, por cuanto no puede ser sólo “privilegio de algunos”, acentuó.

Avanzó remarcando que “nosotros seguimos fieles a ese principio y es así que el Estado a través de los distintos programas sostiene los medicamentos y los tratamientos de altísimo costo para patologías muy poco frecuentes, por ejemplo la esclerosis múltiple, que si bien no son curativos, sí frenan la enfermedad y mejoran el pronóstico”.

A esto sumó lo oncológico, que “sí es muy frecuente y donde un promedio de las quimioterapias, con las que se trata la mayoría de los distintos tumores, no baja cada una de seis millones de pesos”, apuntando que “hay personas que tienen hasta dos años de este proceso”.

De modo que “son costos que la población no los puede absorber, las obras sociales tienen que hacerlo y lo hacen en forma solidaria, porque todos aportan y no todos requieren un tratamiento”, al contrario de lo que sucede con las prepagas, donde “el que puede pagarse un plan que le cubra determinado tratamiento lo va a tener, pero el que paga un plan mucho más económico no va a poder acceder porque no le va a cubrir”.

En esa línea, advirtió que de llevarse a la práctica las ideas de los dirigentes de La Libertad Avanza “vamos a retroceder hasta antes del Gobierno de Juan Domingo Perón porque plantean que la salud y la educación deben ser privadas y hay que pagarlas”.

Y alertó que este pensamiento “insensato” también lo quieren llevar a otras significativas áreas como la ciencia y la tecnología, al igual que la innovación tecnológica, intentando “desmantelar” organismos como el Conicet.

No dudó en calificar esto como “un suicidio”, por tanto representaría “arrasar” con los derechos conquistados y vivir bajo “la ley de la selva”.