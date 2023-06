Con el programa CreAr, el Gobierno de la Provincia y el Banco Formosa inyectaron 213 millones  PyMES para financiar equipamiento y capacitación

Compartir

En marzo el banco firmó con la Provincia el convenio para que las empresas y emprendedores locales puedan acceder al financiamiento, que se canaliza a través de la entidad bancaria y que puede ser solicitado hasta el 30 de noviembre. Sumado a ello el Gobierno de la Provincia adicionó una bonificación en la tasa de interés para facilitar el acceso a quienes soliciten ser parte del programa CreAr (Crédito Argentino). A este convenio se suma uno nuevo destinado a los monotributistas.

Las empresas formoseñas cuentan con créditos para inversión productiva del programa CreAr (Crédito Argentino) -el cual fue calificado como el más grande en la historia reciente del país- gracias al trabajo articulado entre el Banco de Formosa y el Gobierno de la Provincia. Desde marzo se inyectaron 163 millones para el financiamiento de los emprendimientos locales, que pueden ser solicitados tanto por empresas como por monotributistas.

En ese sentido, el vicepresidente Daniel Higa valoró que se “financió el desarrollo de inversiones privadas por 213 millones de pesos que cuentan con el apoyo del Gobierno de la Provincia -a través del convenio firmado por el Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas- y de la Nación”. Al respecto el Gobierno de la Provincia subsidia una bonificación de intereses del 5% que la costea con fondos propios.

La vigencia del producto se extendió hasta el 30 de noviembre, donde el monto mínimo de financiamiento es de 1 millón y el máximo de 150 millones, en cuanto al plazo tiene un mínimo de 48 meses y un máximo de 60 meses, la periodicidad de cuotas varía entre 30 y 180 días y como dato positivo se puede destacar un plazo de seis meses de gracia, con el sistema de amortización alemán. En cuanto a la contragarantía se establece que puede ser una fianza, una hipoteca, prenda u otras preferidas.

Monotributistas podrán acceder a créditos de hasta 1,5 millones

El Banco Formosa junto al Gobierno de la Provincia adhirieron a la Línea Inclusión Financiera de Microempresas Productivas lanzada por el Ministerio de Economía de la Nación, en el marco de la línea CreAr. Los beneficiarios deben ser personas humanas que se encuentran inscriptas como Monotributistas en algunas de las categorías definidas por la Agencia Federal de Ingresos Públicos “AFIP”, y podrán solicitar la línea para la compra de máquinas, herramientas y/o insumos, luego de firmar una Declaración Jurada.

La nueva línea cuenta con las siguientes características:

El mínimo que se puede solicitar es de $50.000.

Los monotributistas de las categorías A y B pueden solicitar hasta $400.000,

los C,D y E hasta $750.000

y de la categoría F en adelante puede solicitar como máximo $1.500.000.

El FOGAR Microempresas Productivas apunta llegar a 1.300.000 personas para potenciar el perfil emprendedor y promover el crecimiento argentino; al respecto Formosa tiene un cupo establecido en $2.500 millones para otorgar a los beneficiarios de la línea.

Además, cuentan con respaldo del 100% del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), lo que implica que los préstamos no serán evaluados por las entidades financieras.

El crédito es en pesos y debe ser destinado a la compra de máquinas, herramientas y/o insumos, relacionados directamente con el desarrollo de la actividad productiva que realiza el beneficiario. El plazo para su devolución es de 24 meses.

Para garantizar la inclusión financiera se utilizará el FOGAR (Fondo de Garantías Argentino) y las personas que tengan un historial positivo tienen la posibilidad de ampliar su monto máximo de financiamiento en un 50%.

El Banco Formosa -en ese aspecto- cuenta con el listado de CUITs habilitados y el monto máximo de créditos que pueden ser otorgados.

Como requisito hay que estar incluido en el listado que informa BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y que no estén informadas en la Central de Deudores del Sistema Financiero en situación 3, 4, 5 o 6; no presenten un registro de operación sospechosa emitido por el Banco ni se encuentren en juicio con el Banco como parte demandada; y no registren deuda en el FOGAR.

La línea de financiamiento, que se pondrá operativa en el mes de julio, cuenta con el sistema de amortización francés con una tasa de interés de BADLAR (tasa de interés que publica el Banco Central para depósitos a plazo fijo mayores a 1 millón de pesos) más 8% y a ello se resta una bonificación de 40 puntos porcentuales durante toda la vida del crédito.

Desde su lanzamiento, CreAr otorgó créditos a PyMEs de todo el país, incluida nuestra provincia donde ya se otorgaron más de 213 millones. Estas políticas que ejecuta el Banco Formosa, acompañado por el Gobierno de la Provincia con bonificaciones extras permiten consolidar la federalización del crédito, impulsan la generación de empleo y fortalecen la capacidad productiva.