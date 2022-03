El gobernador Insfrán recibió al director del INDEC

Compartir

El fin fue ultimar detalles de cara al censo presencial del próximo 18 de mayo; y al digital que se está llevando a cabo en todo el territorio nacional.

Este miércoles 23, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, mantuvo una reunión con el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marcos Lavagna, con el objetivo de analizar el desarrollo del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, que por primera vez se realiza de forma bimodal: digital, que ya está disponible; y presencial, que se realizará el día 18 de mayo.

En ese marco, Lavagna detalló que su visita a la provincia “tenía que ver con terminar de organizar esto, todo es un operativo gigante, un esfuerzo de logística muy grande, se requiere mucha gente”, por lo que su itinerario consistió en reuniones de trabajo, “con la Dirección provincial de Estadísticas y con el gobernador y los funcionarios para coordinar todas las tareas”.

“Todo lo que es la estructura censal, para ponerlo en números, el día del censo vamos a requerir unas 600 mil personas recorriendo todo el país, pensemos que tenemos que llegar a cada una de las viviendas que hay, hasta en el lugar más escondido”, explicó.

En ese sentido, el funcionario resaltó el trabajo articulado que llevan adelante con las diferentes carteras educativas tanto nacional como las provinciales y señaló que la estructura docente “siempre es la que más distribuida en el territorio está y además que conoce a la comunidad”.

“Entonces siempre para los censos todos los maestros, profesores, fueron un soporte muy grande, esta no va a ser la excepción vamos a requerir la asistencia y por eso lo estamos trabajando con los Ministerios de Educación nacional y provinciales y con los gremios”, fundamentó.

Además, Lavagna precisó que el objetivo de este relevamiento es “poder mostrar qué es lo que está pasando” y admitió que “a veces nos toca dar buenas noticias, otras muy malas noticias, pero siempre digo lo mismo, lo que no se mide no se puede conocer y lo que no se conoce, no se puede corregir”.

“La importancia de las estadísticas y que sean exactas, tiene que ver con cómo planteamos las necesidades y los caminos para mejorar”, aseveró.

En cuanto al encuentro con el gobernador Insfrán, el titular del INDEC lo calificó como “muy positivo” y detalló que “le contamos cómo venía el operativo, como fueron los primeros días del Censo Digital”.

“Cómo nos estábamos organizando en la provincia y aquellas cosas que tenemos que terminar de cerrar, de fortalecer, para lograr tener un censo muy exitoso y que nos pueda mostrar toda la diversidad cultural y étnica que tenemos a lo largo de nuestro territorio”, expuso.

Y agregó: “Todavía nos falta trabajo, pero como país estamos muy bien preparados para el censo, particularmente en la provincia de Formosa estamos con todas las tareas presenciales en función de los cronogramas, yo creo que vamos a terminar teniendo un muy buen censo”.

Por último, Lavagna aclaró que los censos “no son de un partido político ni sector ideológico, sino de todas las personas que habitan el suelo argentino”; y destacó, de nuevo,la importancia de los datos que deben “representarnos a todos”.

“Por eso parte del trabajo que nosotros tenemos es que ese censo pueda representar a la totalidad, sin mezclar cuestiones políticas, ideológicas o étnicas, nos tiene que poder mostrar a todos como somos, que es la única forma que tenemos para ver cómo planificamos un futuro mejor para todos”, finalizó.