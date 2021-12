Bibolini destacó la histórica vacunación contra el COVID-19 en Formosa

Compartir

A un año del inicio de la vacunación contra el coronavirus en Formosa, el doctor Julián Bibolini, médico infectólogo del Consejo del COVID-19, puso de resalto “la solidaridad, la colaboración y el trabajo en equipo de una comunidad organizada” para lograr la inmunización de la población.

“Fue un gran esfuerzo, una campaña histórica que puso a disposición de la población todos los servicios habidos y por haber, no sólo el Ministerio de Desarrollo Humano, sino todos porque también estuvieron los voluntarios, los que colaboraron desde el interior y toda la gente que aportó en pos de la inmunización de la población formoseña”, subrayó.

En ese sentido, en declaraciones recogidas por AGENFOR, valoró “la solidaridad, la colaboración y el trabajo en equipo de una comunidad organizada que funciona y éste es el resultado”.

En total contraste, desde la oposición nacional y provincial, al igual que los sectores autodenominados “libertarios”, “al principio de la campaña de vacunación era ‘no’ a las vacunas, después ‘no’ a esa marca de vacunas (Sputnik V), ‘no’ porque se compraron tarde… siempre había un motivo de que estaba todo mal y aún hoy, porque escuché unas declaraciones en Buenos Aires que decían que Argentina hizo todo mal en la pandemia”.

“La verdad es que si se compara con otros países que están mucho mejor posicionados económicamente, les fue peor. Hoy Europa está padeciendo una terrible ola y con problemas por gente que no se ha vacunado y muchos ‘antivacunas’”, contrapuso el especialista.

Y destacó que “estamos muy contentos por cómo se desenvolvió esta campaña con este alto porcentaje” de población inoculada.

A su vez, dijo que “las variantes nuevas complican la situación siempre y así es cuando hay una mutación de algún virus; es lo que está pasando actualmente, pero hoy las vacunas han demostrado que disminuyen la posibilidad del riesgo de muerte o internación y no lo dice Bibolini ni Argentina, sino los estudios más importantes del mundo”.

Histórica inmunización

“A toda la población, no importa donde se esté viviendo, se le dio la oportunidad para que se pueda vacunar, en todas las edades, de tres años en adelante”, subrayó categórico.

Y avanzó realzando que “toda la población de Formosa tuvo su oportunidad de vacunarse y hoy se sigue ofreciendo esa oportunidad con los puntos fijos distribuidos en toda la provincia”.

De manera que “no hay forma de que se pueda decir ‘no me vacuné porque se me pasó la fecha’ o ‘no tengo Internet y no me pude inscribir’. No hay excusa alguna. Fuimos hasta el lugar más lejano para dar esa opción de vacunación y hoy aún se pueden seguir inmunizando”, concluyó.