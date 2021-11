“Yo no me voy a ir todavía, porque ustedes no quieren” señaló Insfrán

Compartir











A pocos días de las elecciones del 14 de noviembre, el presidente del Partido Justicialista de Formosa, Dr Gildo Insfrán encabezó un nuevo encuentro con la militancia, en este caso de Ingeniero Juárez.

El acto, que tuvo lugar en el polideportivo municipal, fue la presentación de los candidatos del Frente de Todos en las categorías diputados nacionales, diputados provinciales y concejales.

Participaron el vicegobernador Eber Solís, el presidente del PJ juarense Víctor Fernández, el intendente Rafael Nacif, los candidatos a diputados nacionales Ramiro Fernández Patri, Elena García y Cristina Mirassou, candidatos a diputados provinciales y a concejales.

La gira por el oeste provincial continuará este martes 9, con visitas a Pozo de Maza, Sombrero Negro, El Quebracho y El Favorito. El mandatario provincial además tomará contacto con los vecinos de El Potrillo y El Chorro.

Al hablar ante la militancia, Insfrán marcó el progreso de Ingeniero Juárez con el paso del tiempo al recordar que “eso no fue producto de la casualidad, sino de un trabajo planificado” al detallar el acceso a la conectividad, la energía eléctrica y la pavimentación de la ruta nacional 81 como obras claves.

Dijo que todo se enmarca en el proyecto provincial del Modelo Formoseño, que continuará avanzando. “Se escuchan algunas voces que dicen chau, chau. Yo no me voy a ir todavía, porque ustedes no quieren” aseguró el primer mandatario ante un polideportivo colmado de militantes.

A renglón seguido, anunció la próxima ejecución de “132 kilómetros de fibra óptica vía aérea desde Ingeniero Juárez hasta Pozo de Maza, desde ahí a El Potrillo y desde allí a El Chorro, formando anillos” que redundará en una mejor conectividad para la zona.

En otro orden, recordó la reciente inauguración de la nueva planta de agua potable de Juárez. “Esto para esos porteños que vienen, parecería algo común, porque ellos nacieron con agua corriente, porque los ingleses hace mucho les hicieron las plantas, los negocios con ellos. Nosotros somos una provincia nueva, nos vamos haciendo”.

“Ustedes tienen una nueva planta de agua potable, pero qué pasaría si está la planta y no hay agua cruda, hoy tienen las dos cosas. Se arregló la laguna Pelícano pero el agua viene del Bermejo. En Santa Rita hay un equipo de bombas que se están reparando, poniéndole más potencia y se está readecuando el canal Santa Rita para que tengan agua suficiente” explayó.

Detalló que la nueva planta de agua potable tiene una capacidad para casi 10 millones de litros por hora y la obra de extensión de la red de agua potable se encuentra en el 95% de ejecución. También continúan las obras de ampliación del Hospital de Ingeniero Juárez.

Entre otros anuncios, adelantó que se construirá una escuela en el barrio La Esperanza, y que ya comenzó la construcción de un centro de salud en barrio Obrero, por lo que prometió tres nuevos centros para los barrios Toba, Viejo y en El Mistolar.

“De esta forma, estamos fortaleciendo el sistema de salud y fundamentalmente la atención primaria de la salud” recalcó para agregar que además se avanzará en la pavimentación de calles y en las redes cloacales.

En este marco preguntó a los presentes: “Si tenemos estos sueños, ¿les parece que yo tengo ganas de irme?”.

Especialistas de Formosa

Insfrán criticó sin mencionarlos a dirigentes extraprovinciales de la oposición que desfilaron por Formosa en los últimos días, al señalar que “Vienen dos segundos y se convierten en especialistas de Formosa, como ese señor que vino ayer y dijo que fuimos la provincia que peor gestionó la pandemia. Tranquilos muchachos, a fin de año vamos a preguntarle, vamos a ver las estadísticas, a saber quién contaba la verdad y quien ocultaba datos”.

Dijo que estas personas al desmerecer a los trabajadores de salud y de educación, desmerecen a “todos nosotros y vienen dos segundos, entonces estas cosas no podemos permitir”.

“No somos gente de la tv que ellos manejan desde el puerto, pueden decir de nosotros todo lo que quieran, pero le mojamos la oreja y salen todos los de acá a defenderlos a los porteños, a nosotros no nos defienden, a los porteños rápido sí” cuestionó.

Consideró Insfrán que estos dirigentes no pueden representar a Formosa, por lo que pidió que el 14 de noviembre “votemos bien, defendamos el Modelo Formoseño, con boleta azul y completa”.

Añadió que se trata de oportunistas que ya gobernaron el país cuatro años. “Son todos cría de Macri” definió y adelantó que luego de las elecciones, se “van a pelear todos, se sacarán los ojos, sea cual sea el resultado”, mientras que el Frente de Todos continuará en el camino firme para la construcción del Modelo Formoseño.

“Hay que defender el Modelo”

Elena García, candidata en segundo término a diputada nacional por el Frente de Todos-Formosa advirtió sobre la clara posición y los compromisos políticos que tiene la oposición para con el país y con nuestra provincia, remarcando por esto que en las elecciones “hay que defender el Modelo Formoseño que nos guía y lleva a un buen destino”.

Sobre esto remarcó que la pandemia del COVID19 “ha dejado bien claro quiénes somos nosotros y quiénes son ellos”.

“Nosotros estamos orgullosos de ser peronistas y formoseños, de participar en este encuentro con nuestro gobernador Gildo Insfrán, de formar parte del Modelo Formosa, proyecto político que defiende los intereses de todos los formoseños que se proyecta al futuro construyendo con equidad y con justicia social” subrayó.

Mientras que la oposición durante la pandemia demostró verdaderamente quienes son, destacando que a Formosa “venían a mentir negando la realidad, ya que negaban la pandemia, nos decían que no usemos barbijo, que las vacunas no servían, mentían y se aprovechaban del dolor de tantas familias convocando a marchas sin importar que el virus se propague, lamentando después muchos fallecimientos”.

Y agregó que son los mismos que ahora niegan el éxito de la campaña de vacunación, desmereciendo el trabajo del personal de salud, de los docentes, de los jóvenes militantes por la salud y la vida y de todos los que distribuyen las vacunas contra el COVID19 por toda la provincia.

Además resaltó el compromiso diferente que tienen con el país afirmando que “la oposición quiere un país endeudado y generar pobreza” y destacó que “nada bueno quieren para la Argentina ni mucho menos para Formosa, dándole la espalda al pueblo”.

A su vez recordó a todos lo que llegaron a la provincia desde Buenos Aires “con sus cómplices locales”, porque los diputados naciones de la oposición “no levantaron un dedo para quejarse cuando el gobierno nacional, que gobernó en 2015 a 2019, destruyó a la Argentina y ellos no reclamaban nada para Formosa” insistió.

Pero marcó la diferencia del oficialismo, ya que “tenemos un compromiso con el pueblo de Formosa, que con la fuerza de la militancia, todos unidos junto a quienes conforman el Partido Justicialista, en estas elecciones, con la boleta azul, vamos a lograr un contundente triunfo” aseveró.

Y puso de relieve que con el voto de la boleta azul “le vamos a decir que no a esos personajes que vienen a mentir y a desparramar odio, al candidato de la oposición que ni siquiera es formoseño y a quienes vienen a presentarse como algo nuevo, pero ya conocemos que traicionan a su pueblo y a sus partidos”.

Por eso pidió el próximo 14 de noviembre “con voluntad, con coraje y con convicción defender el Modelo Formoseño y a nuestra provincia”.