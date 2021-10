“Formosa es una de las provincias que mejor ha vacunado” contra el COVID-19, destacan

Compartir











El doctor Julián Bibolini, médico infectólogo e integrante del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, aludió al nuevo escenario de normalidad tras los embates de la pandemia, haciendo hincapié en la importancia de la vacunación.

“Estamos muy contentos porque se están presentando muy pocos casos en Formosa, en forma esporádica. Ojalá nos mantengamos así, no sólo en nuestra provincia, sino también en el país”, subrayó el especialista en declaraciones a AGENFOR.

Hizo notar que el contexto epidemiológico actual se debe a “todo el trabajo que se hizo previamente y a las medidas que se tomaron como el distanciamiento social, el uso del barbijo y los protocolos existentes, a lo que se suma la pata fundamental que es la vacunación”.

“A nivel mundial, la vacuna ha demostrado efectivamente que tiene su impacto positivo no sólo disminuyendo la posibilidad de contagio, sino también haciendo descender masivamente los casos y cortando la transmisión del virus”, realzó, mencionando además el retraso del ingreso de la variante Delta al territorio provincial.

Respecto esto último, estimó que “probablemente llegue, pero en un número de contagiados muy bajo”.

“Quizás en algún momento pueda llegar, no decimos que no, pero creemos que se va a mantener en este rango de casos positivos”, abundó.

A su vez, puso de resalto que “estamos a punto” de alcanzar la inmunidad de rebaño. “Ojalá que sea el ‘touché’ de esta pandemia y desaparezca todo”, ansió.

Vacunación pediátrica

Sobre la vacuna pediátrica que ya aplica en niños y niñas de tres a once años en Formosa, señaló a esta Agencia que “cuando se lanza algo nuevo, siempre aparece alguien que quiere hacer lío o generar cierta incertidumbre”, no obstante, acentuó que “detrás de todo lo que está haciendo realmente hay un equipo inmenso, no es una sola persona, están todas las sociedades científicas que apoyan esto y lo respaldan como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)”.

“Hoy no hay ninguna sociedad de profesionales médicos que va a contraindicar la vacuna en este grupo de niños y niñas ni en ningún otro grupo etario o cualquier vacuna”, dejó en claro el especialista.

Y recalcó que “todas las vacunas que están aplicándose en la Argentina son efectivas y seguras”, por lo cual “nuestra recomendación es su utilización” como forma de protección de la población.

“Formosa es una de las provincias que mejor ha vacunado, porque rápidamente la primera dosis llegó a un alto porcentaje, más del 90%”, destacó el doctor Bibolini.

“Estamos muy contentos porque cerca del 52% de toda la población ya tiene las dos dosis, es decir más de la mitad, y eso es muy importante. Sin bien todavía falta, estamos muy bien”, finalizó.