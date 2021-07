García y Areco se refirieron a su precandidatura como diputados nacionales

Compartir











En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la segunda candidata titular de la lista 501 del PJ, Elena María García, expresó: “Una designación así es una grata sorpresa, redobla el compromiso de trabajo y sé que tengo que poner lo mejor de mí para poder cumplir con esta representación, que es un gran honor”.

Asimismo, manifestó: “Como lo dijo ayer el Gobernador (en el acto de lanzamiento de los precandidatos) aquí no hay individualidades ni intereses personales, somos representantes de un espacio político que es el Frente de Todos”.

García hizo fuerte hincapié en su candidatura como mujer, poniendo énfasis en la importancia de que el género forme parte activa de la política de Estado: “Como representante, hoy tengo que ocupar este espacio que es de todas las mujeres”, señaló y aclaró que ya lo hace en el Consejo Deliberante y que le gustaría hacerlo en la Cámara de Diputados.

Además, la precandidata expresó: “Primero quiero agradecer a las mujeres peronistas, que gracias a su militancia y lucha es posible este espacio”, y resaltó: “Quiero recordar a Evita quien inició este camino con valor dentro de la sociedad”.

También agradeció a las mujeres en general “sin distinción de partido político” y destacó que en el caso que sea elegida como diputada, en el bloque justicialista de dicha Cámara, “serían tres mujeres”.

En otro orden, manifestó que la oposición trata de utilizar la pandemia como método para que el pueblo se “olvide del desastre social y económico que han dejado durante los cuatro años de la presidencia de Mauricio Macri”.

“Como no pueden defender su gestión entonces se dedican a atacar al Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, tratando de aprovecharse y de mentirle nuevamente a la sociedad”, denunció.

Y amplió: “Nosotros defendemos un modelo de país, de provincia, de municipio que cree en el progreso, en el trabajo de la gente y que ya no quiere un Estado que quite los subsidios, al que no le importe el transporte público”, afirmó categórica.

En esta línea, aseguró: “Este Gobierno Nacional y todas las provincias que lo apoyamos, estamos trabajando en un modelo de país que les sirva a todos los argentinos”.

Por otra parte, hizo referencia al Plan Estratégico Nacional de Vacunación calificándolo como “muy grande y exitoso” y a su vez, celebró que, en Formosa, la aplicación de la primera dosis ya ha sido alcanzada hasta el público objetivo.

“En el Frente de Todos del PJ se construye la unidad, no estamos fragmentados como sí lo está la oposición, la cual se olvida de trabajar con la gente” subrayó.

Para finalizar, enfatizó: “Quiero poner lo mejor de mí, porque el agradecimiento que tengo hacia el Gobernador y hacia el intendente Jorge Jofré, por la confianza, debe ser retribuido con mucho trabajo y esfuerzo”.

Areco

A su turno, el primer suplente de la lista, Adrián Areco, dijo a esta Agencia: “Es una alegría inmensa tener el honor y el privilegio de haber sido designado por la Comisión Partidaria para integrar la lista para precandidatos a Diputado Nacional”.

En ese marco, manifestó que “es un compromiso y una responsabilidad enorme que la asumirá de la manera más fiel y firme”.

También, Areco se refirió al rol que cumplen los jóvenes en la política, siendo el candidato elegido para representar a esta franja etaria: “Pienso que la intervención de la juventud en la tarea de la militancia y en la política es fundamental, sobre todo para que sepan hacia donde van y cuál es el destino que le quieren dar a su provincia”.

Por otra parte, el joven indicó: “Hoy debatimos dos proyectos. Uno que persigue el individualismo y otro que es la realización de toda la sociedad formoseña”, señalando a este último como el objetivo del PJ.

“En este sentido queremos trabajar”, aseguró y avanzó: “Queremos explicarles a los jóvenes que esta es la mejor opción, trabajar todos juntos para que con salud podamos salir de esta situación excepcional y tan grave como es la pandemia del coronavirus”.

El precandidato también declaró: “Uno como joven tiene la oportunidad de aprovechar esta circunstancia para aprender y sobre todo para lograr llegar a nuestro electorado”.

Además, comentó la alegría que le produce ver como sus compañeros de caminata y de militancia le brindan su apoyo y confianza; y contó, que también ha recibido consejos de su padre, quien ya tiene experiencia en política: “El trabajo militante me resulta muy familiar porque siempre lo he visto en mi padre”.

Para finalizar, Areco sentenció orgulloso. “El discurso del Gobernador nos demostró la confianza que tiene hacia nosotros para defender el Modelo Formoseño”.