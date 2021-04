COVID 19: se detectaron 179 casos nuevos y hay más de tres mil diagnósticos a activos en la provincia

Compartir











El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 179 casos positivos y dos fallecimientos por COVID 19 en la provincia de Formosa.

Los decesos corresponden a dos vecinos de la ciudad de Clorinda: Raquel de 56 años y Ramón de 77 años, según comunicó el organismo; y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Respecto a los diagnósticos positivos de coronavirus, el Consejo indicó que fueron detectados en personas de entre nueve meses y 71 años, el marco de los 1971 test de vigilancia y búsqueda activa de casos realizados en las últimas 24 horas en la provincia, con el 9,1% de positividad.

De ese total, 106 corresponden a la ciudad de Formosa: 101 consultas por síntomas, tres por búsqueda activa y dos controles por internación; 32 a Clorinda: 18 consultas por síntomas, 11 contactos estrechos, dos por búsqueda activa y una consulta por egreso; once contactos estrechos a General Güemes; siete contactos estrechos a La Primavera; cuatro contactos estrechos a Herradura; tres a Comandante Fontana: dos contactos estrechos y una consulta por egreso; tres contactos estrechos a Pirané; tres contactos estrechos a Buena Vista; dos contactos estrechos a Misión Laishí; dos contactos estrechos a Ingeniero Juárez; dos contactos estrechos a Laguna Naineck; un contacto estrecho a Estanislao del Campo; un contacto estrecho a Palo Santo; un contacto estrecho a Misión Tacaaglé; y un contacto estrecho a Riacho He He.

Altas médicas

En otro orden, este lunes se dará de alta médica a 50 pacientes recuperados: 22 de la ciudad de Formosa; 13 de General Belgrano; seis de Clorinda, tres de El Colorado; dos de Misión Laishí; uno de Riacho He He; uno de El Espinillo; uno de Tres Lagunas y uno de Siete Palmas.

En ese contexto, al 26 de abril de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 6.486 casos, de los cuales 3.326 se recuperaron, 3.006 continúan activos, 122 fallecieron y 32 egresaron de la provincia. Además, se realizaron 379.290 test con el 1,71% de positividad acumulada.

Asimismo, los casos activos de COVID 19 que se registran por localidad, son en Formosa 1786; en Clorinda 645; en General Belgrano, 69; en Pirané, 56; en Laguna Naineck, 51; en El Espinillo, 38; en Ibarreta, 29; en Riacho He He, 28; en General Güemes, 28; en Misión Tacaaglé, 23; en El Colorado, 21; en Comandante Fontana, 18; en Herradura, 18; en Villa Escolar, 16; en Misión Laishí, 16; en Palo Santo, 16; en Estanislao del Campo, 14; en Siete Palmas, 13; en Buena Vista, ocho; en La Primavera, siete; en Gran Guardia, seis; en Villafañe, seis; en Tres Lagunas, tres; en Posta Cambio Zalazar, tres; en Laguna Blanca, dos; en San Martín Dos, dos; en Ingeniero Juárez, dos; en Bartolomé de las Casas, uno; en Colonia Pastoril, uno; en Fortín Lugones, uno; en Las Lomitas, uno; en Palma Solá, uno; e ingresos desde otras jurisdicciones, 77.

Controles

Por otro lado, en las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso de 376 camiones de carga, 91 vehículos y 158 personas; controló en la vía pública a 11.151 personas y a 4.459 vehículos; labró actas de infracción a tres vehículos y 303 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; e intervino en cuatro fiestas privadas.

Vacunación

También, el organismo reiteró que, las jornadas de vacunación contra el COVID-19 reprogramadas por las inclemencias climáticas, se desarrollarán esta semana en base a un estricto cronograma.

El mismo inicia el miércoles 28 de abril, con la aplicación a los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores, residentes en las localidades de Mayor Villafañe, Km.142 N.R.B., Colonia El Rincón, Villa Dos Trece, El Bañadero, El Colorado y Colonia El Alba.

Por su parte, el jueves 29 de abril recibirán la vacuna los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores residentes en las localidades de Loma Senes, Corralito, Estero Grande, La Disciplina, Colonia El Olvido, Gral. Victorica, Colonia La Loma – Monte Lindo, Loma del Quebranto, Potrero Norte, El Coati , Los Matacos y Gran Guardia. Asimismo, se continuará en las localidades de Pirané y Palo Santo, con las clases 1951 hasta 1960.

Y, por último, el viernes 30 de abril se vacunará a los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores, residentes en las localidades de Mojón de Fierro, Boca Riacho Pilagá, Tres Marías, Pastoril, San Hilario, Mariano Boedo, El Angelito, Presidente Irigoyen, Colonia Ituzaingó y Dalmacia.

Más de 3 mil casos

Para finalizar, el organismo confirmó que, este lunes, se superaron los 3 mil casos activos de COVID-19 en la provincia, afectando a más de 30 localidades formoseñas.

El 1º de marzo cursaban activamente esta enfermedad solo 126 personas en la provincia, y desde entonces ese indicador se multiplicó por 24, generando una gran presión sobre el sistema de salud, tal como está ocurriendo en todo el país y en distintos lugares del mundo.

Ya son 22 días consecutivos donde los nuevos casos a COVID-19 superan a la cantidad de pacientes recuperados en la provincia.

En esa línea, el Consejo instó a invertir esa relación disminuyendo considerablemente los contagios diarios; y para ello insistió en cumplir con las medidas preventivas y protocolos sanitarios vigentes, incluyendo el protocolo de internación de los casos positivos, aún los asintomáticos y leves, con el fin de evitar la propagación del virus a familiares y seres queridos, así como para proveer a estas personas de un control médico permanente y atención acorde a la evolución de cada paciente.

“Con el compromiso de todos los miembros de este pueblo unido, organizado y solidario, podemos superar cualquier adversidad”, concluyó el parte.