Romero Bruno: “Formosa realiza un trabajo integral contra el COVID-19”

“Formosa no registra circulación comunitaria del COVID-19 porque ha mantenido una coherencia entre la ideología y la filosofía del Gobierno provincial y cuidar el bien más preciado que tenemos: la vida del ser humano”, subrayó el doctor Mario Romero Bruno, director del Hospital Central y de Epidemiología.

Manifestó en declaraciones a AGENFOR que “nuestro interés es el del bien común y a partir de ahí se han diseñado las estrategias y las acciones contra el coronavirus, en un trabajo integral en el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 que fue establecido por el gobernador Gildo Insfrán y que se reúne todos los días”.

Se trata de “una visión que da respuestas a este grave problema que tiene el mundo, donde se parte de una cuestión de seguridad, con lo cual es fundamental el trabajo que ha hecho y sigue efectuando la Policía de la provincia todos los días. La fuerza policial es fundamental en el control de los ingresos, que fue lo primero que comenzamos a marcar, siendo Formosa una de las primeras provincias que comenzó a llevar un control de los camioneros cuando ingresaban”.

“Después, a eso se le siguió la estrategia de tener un lugar específico para que se haga la cuarentena, esto en centros de alojamiento preventivos”, señaló el médico epidemiólogo, agregando que a la vez “se comenzaron a hacer hisopados anticipatorios, inclusive, a personas asintomáticas y el seguimiento de los contactos estrechos. Y en eso constantemente estamos insistiendo. Todo ello ha permitido tener controlada una situación que realmente desborda en todo el país, en la región –con epicentro en Brasil y Chile- y en el mundo”.

Advirtió que en Argentina “estamos en una situación donde hay más de 7 mil casos, el número más alto de lo que va de la pandemia en el país, por lo que tener estas estrategias en Formosa, mantener una coherencia en el trabajo y por sobre todo tener el entendimiento de la población en que todas las estrategias y las decisiones que se están tomando son para el bien común”.

En cuanto a lo epidemiológico alertó que “el país está pasando una situación más crítica y creo de que de acá a los 15 o 20 días va a ser probablemente una etapa de constantes aumentos de transmisión debido a decisiones que se han tomado en diferentes ámbitos, con distintas presiones, donde la cuestión económica es una de las más importantes. Ello ha hecho que el virus comience también a circular con mayor facilidad”.

En ese sentido remarcó que “el contexto regional nos pone en una situación de riesgo”, acentuando que “Formosa está conteniendo esta situación grave que está ocurriendo en el país, comenzando por Jujuy, donde hay más de 160 casos; en Salta, provincia en la que están apareciendo casos nuevos; Paraguay, que es el límite que tenemos en el norte y este; o Chaco, con una cantidad de casos”.

Compromiso social

A su vez, el doctor Romero Bruno hizo hincapié en que “debemos llamar la atención, porque si bien tenemos una situación de tranquilidad, esto no quiere decir que no estemos en un riesgo constante en que pueda comenzar a ingresar el virus si no tenemos los cuidados necesarios”.

“Es una situación en la que, como comunicamos diariamente, la mayoría de las personas toman conciencia y se cuidan, cuidando a sus familias y a los miembros de la comunidad. Existen sí personas irresponsables que realmente ponen en riesgo al resto”, enfatizó.

Al aludir a la prohibición de las reuniones sociales dispuesta por el Gobierno Nacional por 15 días ante el aumento de los casos a nivel país, esclareció: “Si se participa de reuniones masivas, si no se utiliza el barbijo y si no se mantiene el distanciamiento social, lógicamente nos estamos poniendo en riesgo y también a los seres queridos, que son los primeros que pueden ser afectados”.

Reflexionó diciendo que “se deben adoptar estas medidas, ya que hay muchas provincias que han tenido que retrotraerse a fases de mayor aislamiento y se debe a que el riesgo está presente todos los días”, marcando que “les pedimos compromiso social, con una mayor solidaridad para un cuidado en general”.

“Creo que esta medida va a servir para achatar la curva, que haya un poco menos de casos, pero lógicamente que no es la solución definitiva porque mientras haya personas que tengan el virus y otras que tengan contacto el riesgo va a seguir estando y no sabemos por cuánto tiempo más”, indicó.

En esa línea instó a profundizar las medidas de protección: “Utilicemos el pliegue del codo al toser o estornudar, el uso del barbijo, lavarse las manos frecuentemente o higienizarse con alcohol en gel, tocarse menos la cara porque sabemos que el virus puede ingresar a través de los ojos, la nariz o la boca, mantener el distanciamiento social y quedarse en casa, que es donde más seguro uno va a estar siempre”.

“Sabemos que son situaciones que ponen a prueba inclusive nuestro propio temple, pero los valores tienen que ver con esto, con el amor a la vida y al prójimo y por sobre todo cuidar la salud, que es lo que tratamos de mantener”, aseguró el especialista.

Personal de salud

Asimismo, Romero Bruno puso de resalto que desde la provincia “están dados los elementos de protección personal para el personal del sistema sanitario, lo cual es muy importante”, valorando “la producción que hace FONTEX de estos insumos que son fundamentalmente barbijos, delantales, gafas, máscaras faciales, guantes, cofias, botas y otros elementos más que se han diseñado como mamelucos hidro-repelentes”.

“Primero tenemos los elementos de protección y segundo, la capacitación que se le ha dado y se le sigue dando a todo el personal de salud para utilizar de manera correcta estos elementos, ya que es como tener un vehículo, hay que saber conducirlo”, marcó.

Puso de relieve que “eso es algo que se viene preparando desde hace bastante tiempo en Formosa y cuando llegan estas circunstancias se ve que los resultados han sido muy buenos. No tenemos ni un personal de salud que haya dado positivo, pese a que estamos tratando casos positivos”, finalizó.