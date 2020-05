González: “Vamos a cuidar con uñas y dientes el status sanitario que tiene hoy Formosa”

Compartir











El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, subrayó que “es de esperar” que haya campañas de prensa malintencionadas por parte de los medios porteños, ya que “Formosa está dando una señal muy fuerte de cómo un modelo político de provincia tiene una proyección importante en el sentido de brindarles a los habitantes las mejores condiciones para enfrentar esta pandemia”, marcando que “todo esto no es algo que haya arrancado cuando empezó la emergencia sanitaria, sino que es un trabajo de muchos años”.

Hizo notar que este lunes el gobernador Gildo Insfrán recorrió las instalaciones del Hospital Interdistrital Evita de Formosa, el cual se encuentra totalmente equipado y listo para habilitarse durante esta emergencia como Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.

“Ese hospital no se construye en diez días, no se trata de un hospital modular como están hablando en otros lugares, sino que es un nosocomio que forma parte de lo que es el sistema provincial de salud pública y que ha sido planificado con un horizonte de varios años”, enfatizó, lo cual “nos permite, en este momento, orientar ese hospital a la atención específica de esta contingencia”.

Manifestó que “toda la organización del nosocomio está orientada a que en esta emergencia preste los servicios para las personas que lo requieran, es decir, que tenga una complejidad moderada o grave su situación sanitaria”.

En esa línea recordó que también “hemos equipado el Estadio Cincuentenario para los afectados leves, con 240 camas”, en tanto que el “Evita” posee 124 camas para la atención de personas con un problema moderado de salud, con COVID-19, y además tiene 36 camas de cuidados críticos con respiradores”.

Se trata, resaltó, de “un parque sanitario importantísimo para la atención de la salud pública formoseña, que además viene a sumarse al sistema sanitario, donde a su vez está el Hospital de Alta Complejidad (HAC), entre otras infraestructuras”.

“Todo esto lo pudimos hacer con recursos propios de la provincia, con créditos que tomamos los formoseños y que pagamos, lo hemos equipado completamente y lo hicimos durante el peor período de la Argentina, que fue el Gobierno Nacional de Mauricio Macri”, significó, contundente.

Oposición

Luego, el ministro González fue consultado sobre las declaraciones del exdiputado nacional de la UCR-Cambiemos Martín Hernández, quien en un canal de noticias porteño, TN, denunció que supuestos ciudadanos paraguayos cruzaban a Formosa para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), utilizando maliciosamente una fotografía que se corresponde con formoseños que cobraron el IFE en Laishí el pasado 12 de mayo.

“Los abogados tenemos un dicho que enuncia que nadie puede alegar su propia torpeza”, reflexionó el funcionario, señalando que “Hernández fue diputado nacional hasta diciembre del 2019 y está hablando como si fuera que ellos no tienen absolutamente nada que ver. Fueron el Gobierno que dijo que blindaron las fronteras y que estuvieron cuatro años para resolver lo que él afirma que es el problema de estos supuestos paraguayos”.

Categórico, demandó saber “qué hicieron cuatro años en la ANSeS si no solucionaron nada”, argumentando que “se está trabajando con el padrón de ese organismo que dejaron ellos”, con lo cual “no es un invento este padrón”.

Entonces, “¿qué vienen a decir ahora? ¿Qué hicieron durante cuatro años? –interrogó-. Está demostrando lo absurdamente inútiles que fueron durante cuatro años”.

En este punto, aclaró que “el IFE es un programa de la ANSeS, no de la provincia. Y la responsabilidad del control de las fronteras es de las fuerzas nacionales. Es más, nosotros le estamos pidiendo al Ministerio de Seguridad de la Nación, se lo hemos señalado en varias oportunidades a esa cartera nacional, que en esta situación de Clorinda, en el marco del COVID-19, es necesario tener un mayor despliegue territorial de la Gendarmería, a los fines de que puedan atender esta situación y estas circunstancias”.

“En ese lugar de donde emitieron fotos y videos (los medios porteños) es (responsabilidad) de Gendarmería –reiteró-. Kilómetros más allá ya es de Prefectura Naval Argentina. Pero (las fuerzas federales) tienen una responsabilidad primaria, del Estado Nacional”.

No obstante, puso de relieve que “lo importante de esto es que los formoseños tenemos la firme convicción que vamos a cuidar con uñas y dientes el status sanitario que tiene hoy la provincia de Formosa. Y lo hacemos cuidando todos nuestros accesos y estamos también la zona de Clorinda, pero es responsabilidad primaria del Gobierno federal y la fuerza federal”.

Férreos controles

A su vez, acentuó el ministro González que en el marco de la pandemia “con la Policía de la provincia hemos reforzado los controles en todo lo que es la ribera del río Bermejo, que lo tenemos que hacer desde una perspectiva sanitaria y no hay ninguna estigmatización absolutamente a nadie, se trata solamente de cuidar el status sanitario de Formosa”.

En tal sentido, “cualquier persona que ingrese a la provincia y que quiera permanecer en nuestro territorio debe cumplir los pasos sanitarios que hemos establecido, es decir, la cuarentena controlada”.

Además, sumó que “estamos haciendo un despliegue muy importante en lo que es la ruta nacional 86, desde Lamadrid hacia el oeste, porque es necesario custodiar toda esa zona, ya que cualquier situación nos puede provocar el ingreso de personas que quizás no lo saben, pero estén contagiadas, con lo cual tenemos que evitar el contagio”.

De esa manera “venimos trabajando y toda gestión se mide por resultados: hoy Formosa, a más de 60 días de la emergencia sanitaria nacional, no contamos con casos positivos de coronavirus”, destacó el titular de Gobierno.

Medidas sanitarias

Respecto de las medidas sanitarias, resaltó que “tenemos que ser muy estrictos en su cumplimiento. No son simpáticas, todos tenemos que andar usando barbijos, pero es asumir el cuidado de uno para poder cuidar al otro. Se trata de fortalecer la cultura del cuidado”.

“Todos nos tenemos que cuidar y el barbijo es un elemento altruista, ya que permite que no sólo yo no contagie al otro, sino protegerme del contagio de otra persona –sostuvo-. Es muy importante el uso del barbijo, al igual que el lavado frecuente de manos y mantener la distancia física entre las personas, todo ello es sumamente importante”.

Retomando el tema de la infodemia contra Formosa, esbozó que “a algunos evidentemente les molesta el status sanitario libre de COVID-19 de Formosa. Están esperando que aparezca el primer caso. Primero desconfiaban de nuestras cifras, después apareció el caso de las neumonías y luego lo del certificado de defunción poco feliz que firmó una profesional del Alta Complejidad. Pero todo tiene su explicación, su respaldo científico”, realzando que “llevamos más de 550 test realizados. Somos una provincia que ha realizado muchísimos test y tenemos el mejor ratio en el país de test realizados versus casos positivos. Tenemos 500 test y ningún caso positivo”.

“Estamos investigando, no solamente los casos sospechosos, hemos ampliado la búsqueda intensiva de casos en personas asintomáticas que ingresan a nuestra provincia para hacer un paneo de la situación”, agregó el funcionario, añadiendo que además “llevamos adelante las tareas en los alojamientos preventivos, cuidando cada detalle, como para que vengan otros a hablar de una situación de estas características. La verdad es que no se entiende”.

Figura de Insfrán

Seguidamente, el doctor González ponderó la figura del gobernador Insfrán en la lucha epidemiológica, significando que el primer mandatario “tiene un compromiso con los formoseños y las formoseñas que verdaderamente nos impulsa a todos y todas a seguir trabajando”.

“Desde hace más de 60 días que venimos trabajando en esta contingencia, reuniéndonos temprano a la mañana, preparando todo varias horas antes, con el Gobernador, el gabinete, los funcionarios y los especialistas, todos los días religiosamente –aseveró-. Acá no hay sábados, ni domingos ni feriados”.

Fortaleció lo expuesto diciendo que “tenemos una responsabilidad con el pueblo de Formosa y vamos a honrar ese compromiso y esa responsabilidad que nos puso el pueblo de la provincia cuando decidió una vez más en las urnas darle al doctor Insfrán la responsabilidad de conducir los destinos de Formosa por cuatro años”.

“Nosotros somos simplemente los voceros del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19, tenemos distintos roles y en ese sentido brindamos la información que es necesaria, insistiendo siempre en que vamos a brindar la información seria, responsable, oportuna y científicamente validada”, marcó.

Insistió que “no vamos a dar otro tipo de información que no sea esa”, planteando que “por ahí algunos comunicadores se enojan con nosotros cuando les decimos que no vamos a hacer futurología, al contrario, vamos a hablar de cuestiones concretas. No podemos hacer menciones de cuestiones que anunció la prensa, donde todavía no está el instrumento legal, como pasó por ejemplo con lo relacionado a los templos”.

“Somos muy responsables en lo que decimos porque va a llegar el momento, cuando pase todo esto, que nos van a controlar lo que dijimos y tenemos las pruebas de cada una de las afirmaciones que hemos realizado”, reforzó.

Estrictos con la verdad

Prosiguió reafirmando que “si algo nos pueden decir es que fuimos demasiado estrictos en el cumplimiento de la verdad, entonces establecimos un pacto con el pueblo de Formosa: todos los días vamos a tratar a las 12 del mediodía de brindar este parte. Algunas veces tardamos un poquito más, pero al mediodía les vamos a dar toda la información. No hemos ocultado absolutamente nada”.

A las conferencias de prensa “entran todos los periodistas y hemos brindado por 62 días toda la información, respondiendo todas las preguntas que quisieron hacer”, sumando que ahora “contestamos también lo que nos preguntan las personas”.

“Somos muy respetuosos con el pacto que hemos establecido con el pueblo de Formosa. Todos los días les vamos a brindar la información veraz de lo que ocurre en nuestra provincia con relación al coronavirus y hasta ahora hemos venido cumpliendo a carta cabal a ese compromiso”, concluyó.