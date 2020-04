El HAC obtuvo verificación y certificación de bioseguridad del Instituto Malbrán

Compartir











El lunes 13 de abril, Formosa recibió la visita del Director del Centro de Contención Biológica del Instituto Malbrán y su equipo para realizar la verificación y certificación de los estándares de bioseguridad del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad donde se realizan los análisis de COVID-19.

En ese marco, las cabinas de protección biológica del laboratorio del HAC alcanzaron los estándares óptimos para su certificación por parte del Instituto Malbrán, máxima referencia nacional en enfermedades infecciosas.

El Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, comunicó este mediodía desde la conferencia de prensa que brinda el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que efectivamente en el día de ayer se produjo un “control exhaustivo, que nos hicieron el día de ayer las autoridades del Malbrán”.

Respecto a la visita, confirmó que “vino un avión con funcionarios del Instituto Malbrán”, específicamente con el Director del Centro de Contención Biológica del Instituto Malbrán. “Vino y así como llegó a la provincia se le practicaron exactamente los mismos controles que realizamos en cualquier acceso, porque por más Instituto que sea, nosotros defendemos la salud pública de los formoseños” fue su respuesta para graficar la solidez del protocolo sanitario provincial.

Agregó que “fueron controlados por nuestro equipo de salud, los transportamos por un corredor sanitario al Hospital de Alta Complejidad (HAC), donde también se sometieron a los controles pertinentes. Finalizada la tarea, ni tuvieron oportunidad de conocer la ciudad, porque nosotros sí respetamos los corredores sanitarios”.

“Nosotros no bromeamos cuando hablamos, ni venimos a hacer ningún show como livianamente puede decir alguno. Nosotros trabajamos seriamente. Por eso pedimos seriedad y responsabilidad en el cumplimiento de aislamiento social, preventivo y obligatorio” concluyó.

En tanto que el Dr. Mario Romero Bruno, definió cuáles fueron las observaciones que el Instituto Malbrán realizó aquí.

Al respecto, afirmó que se recibió “la visita de técnicos y responsables del Instituto Malbrán, reconocido a nivel nacional y mundial como un laboratorio de referencia en todo lo que hace a estudios virológicos, vino a verificar cómo funciona laboratorio, específicamente en todo lo que hace a la cabina de bioseguridad. Encontraron que están adaptadas a las normas vigentes y por lo tanto dieron su certificación, además de informarse de cómo está funcionando el resto del laboratorio en relación al Coronavirus”.

Puntualizó en lo positivo del análisis alcanzado por el laboratorio formoseño, recibiendo la “felicitación con la constatación inclusive que hacen ellos colocando un sello a los equipamientos y enviándonos también la certificación escrita”.

Reafirmando la satisfacción por la labor que se viene desarrollando, sentenció que esto “nos da una tranquilidad a todos los formoseños de que se están haciendo las cosas bien, que se están cuidando los resultados, al personal que trabaja en estas cabinas virológicas para evitar los contagios”.

Sobre la naturaleza de la visita de la institución nacional, aclaró que se trata de una “visita programada que se viene realizando también en otras provincias: hay 135 laboratorios que se han habilitado justamente para descentralizar los resultados y tenerlos antes. Ésa ha sido la política nacional y en ese contexto está la responsabilidad también que le cabe al Instituto de que cada uno estos laboratorios cumpla con las normativas, que son altas normativas. Así que ésa política de trabajo de garantizar los resultados, lo están haciendo en todo el país”

Testeos y Prevención

A su vez, el Dr. Romero Bruno aseveró en relación al modo en que se efectivizan los testeos que “con esta idea de ampliar la vigilancia, de cerciorarnos, de estar seguros de los resultados, hemos ampliado la definición de los casos. La definición del caso originalmente así como Nación había emitido la normativa, tenía que ver con un caso febril, con síntomas respiratorios y que provenga de lugares donde había transmisión.”

Sobre el criterio preventivo de los tests, aseguró que los lugares considerados focos de infección eran “en principio eran China, Europa, Estados Unidos”. Pero que actualmente, “para nosotros son todos los países y todas las provincias que están fuera de nuestras fronteras y límites fronterizos. Para nosotros una persona que ingresa con síntomas respiratorios ya tiene un motivo para que le hagamos el aislamiento y los estudios”. No obstante la condición sintomatológica, profundizó en el criterio que se ejemplifica en que “también hemos tenido casos de personas que han viajado pero que no han tenido síntomas, pero ante la duda hemos decidido hacer los estudios y más teniendo en cuenta que tenemos la posibilidad de hacerlo acá y tener el resultado 24 horas”.

En relación a la cantidad de testeos, afirmó que se apoyan en “un recurso limitado, porque es un insumo que no han enviado Nación (recordemos el kit que hemos recibido son mil determinaciones, pero que en realidad se hacen menos estudios porque hay que hacer pruebas de verificación, etc., así que son para menos pacientes)” y que se trata de “optimizar éstos y tomar muestreos de personas asintomáticas, que han tenido contacto, que son sospechosos”.

“Hasta la fecha, de los 46 estudios tenemos realizados 11 (más de un 20%)” que han sido realizados “bajo esta situación de asintomáticos”.

“En todos los casos, incluidos esta definición ampliada, también alguna neumonía como el caso de este joven que está ahora internado en el Hospital de Alta Complejidad, cuyo resultado fue negativo. Neumonías que ingresan, en menos de 48 horas en cualquier al hospital también le tomamos los resultados” agregó.

Y relacionando la visita del Malbrán con los testeos bajo la definición ampliada, aseguró que “con esto podemos estar seguros de que lo que estamos informando es real: no hay circulación, no hay casos. La provincia sigue manteniendo este resultado de 0 casos hasta la fecha. Éstos son los resultados, como decíamos, una situación realmente óptima como provincia y tratamos que no haya casos”

“Pero eso depende de nosotros y del cuidado que tengamos, de los controles que se están haciendo de cada persona que ingresa desde fuera de nuestros límites. La vigilancia, el cuidado y los resultados dependen de que sigamos haciendo las cosas cada vez mejor”, finalizó.